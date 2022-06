Governo promove curso de Automação Industrial para jovens da CIC, em Curitiba

Trinta e dois jovens em situação de vulnerabilidade da Cidade Industrial de Curitiba começam nesta terça-feira (14) a escrever uma nova história. Eles iniciam as aulas do Curso de Automação Industrial - Princípios da automação industrial, mais uma ação do projeto Carretas do Conhecimento, do Governo do Estado.

O projeto é promovido pela Secretaria da Justiça Família e Trabalho (Sejuf), em parceria com o Grupo Volkswagen, Fundação Volkswagen e Senai. Agrupados em duas turmas de 16, esses alunos farão aulas nos períodos da manhã e da tarde. A carga total é de 80 horas/aula.

De acordo com Rogério Carboni, secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, o investimento que o Governo do Paraná faz em programas de qualificação profissional possibilita melhorar os índices de empregabilidade, que já têm sido muito bons. “Somos o estado que mais realiza intermediação de mão de obra em diálogo com o setor produtivo e o quarto no ranking de geração de empregos. É a marca do governo Carlos Massa Ratinho Junior”, afirmou.

Com duração de 30 dias de aulas, esta nova capacitação é totalmente voltada para a tendência da indústria 4.0, conforme destacou Everson Buch, coordenador de Ações Móveis do Senai-PR.

“O curso vai dar as condições ideais para o aluno entrar em qualquer indústria que tenha o mínimo de automação, permitindo que ele venha a atuar como assistente na área de manutenção, como auxiliar, e até mesmo na operação de sistemas automatizados”, explicou. “Trata-se, portanto, de um curso introdutório para que o aluno que não tenha experiência possa iniciar nesta área da automação industrial”.

PROJETO– As Carretas do Conhecimento são unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e infraestrutura para promover formação profissional e geração de emprego.

Desde 2019, o programa já ofereceu mais de 8 mil vagas no Paraná. Neste ano estão previstos investimentos de R$ 2 milhões, com a oferta de 2.292 vagas, distribuídas em 126 turmas, em 55 cidades do Paraná. As inscrições são feitas nas Agências do Trabalhador. Mais informações AQUI .