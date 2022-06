Norte Pioneiro aplica mais de 19 mil vacinas em apenas um dia

A 19° Regional de Saúde de Jacarezinho realizou, neste sábado (13), a campanha “Dia D da Vacinação”, buscando incentivar a comunidade a atualizar a carteirinha de vacinas.

Essa ação é um movimento criado pelo Governo do Estado para incentivar a procura pelas Unidades de Saúde visando atualizar as carteirinhas de vacinação do adulto e da criança, especialmente os imunizantes contra Covid-19 e Influenza.

O evento aconteceu em todos os 22 municípios que compõe a 19° Regional, mas desta vez com um diferencial. As equipes de Saúde enfeitaram as UBS's com o tema Junino, com o intuito de tornar o ambiente mais alegre e divertido, principalmente para encantar os olhares das crianças, que muitas vezes se assustam com o ambiente hospitalar.

O diretor da 19°, Marcelo Nascimento e Silva, conversou com a Folha e destacou a importância do projeto. “Essa é uma grande mobilização para alertar toda população sobre a importância de manter a vacinação em dia, pois isso permite minimizar o risco de surtos e epidemias de doenças. Vale lembrar que a vacina não protege apenas o indivíduo, ela garante uma proteção coletiva e atua contra a transmissão. Quando há um número expressivo de vacinados, o vírus encontra dificuldades para circular”, comenta.

De acordo com os dados da 19°, foram aplicadas 582 doses de vacinas de Rotina, 749 de Sarampo, 9.094 de Influenza e 9.155 doses do imunizante contra a Covid-19. No total, a 19° aplicou 19.580 vacinas.

Marcelo comenta ainda sobre a influência da vacinação no aumento de casos de Covid-19. “Percebemos que apesar do recente aumento de números de caso de Covid-19, permanecemos com o índice de internação controlado e isso se deve ao contínuo trabalho de vacinação. Por isso ressaltamos que a população deve completar o esquema vacinal”, disse.

Mesmo fora da campanha, as vacinas são disponibilizadas em todas as Unidades Básicas de Saúde dos 22 municípios que compõe a 19° Regional.