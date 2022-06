Avô chega em casa e encontra o neto morto

Um jovem foi encontrado morto pelo seu avô. A situação foi registrada durante o final de semana no município de Bandeirantes.

De acordo com informações da Polícia militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma pessoa havia sido encontrada sem vida em uma residência situada no bairro Vila São Pedro. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, esse passou a relatar que saiu de sua casa no período da manhã e, ao voltar para residência por volta das 18h30, encontrou seu neto, um jovem de 28 anos, caído ao chão. Como o rapaz não respondia ao seus chamados, o avô acionou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que esteve no local prestando atendimento a situação sendo constatado que o rapaz já estava morto. Ainda em contato com os policiais, o avô contou que o neto sofria de ataques epiléticos.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionada a equipe da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso.