Governador recebe novos reitores da Universidade Estadual do Norte do Paraná

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) terá uma nova dupla de reitores a partir do próximo dia 22. Os docentes Fábio Antônio Néia Martini e Ricardo Aparecido Campos serão empossados formalmente como reitor e vice-reitor, respectivamente, para o quadriênio 2022-2026. Eles substituem Fátima Aparecida da Cruz Padoan e Fabiano Costa nos cargos. Eles foram recebidos nesta segunda-feira (13) no Palácio Iguaçu pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“A nossa UENP deu um salto de qualidade nos últimos anos, passando a ser destaque em todo o Paraná, muito graças à gestão da professora Fátima. Uma administração que terá continuidade agora com o professor Fábio. A universidade é um ativo do Norte Pioneiro e do Estado como um todo, por isso possibilitaremos todas as condições para continuar crescendo, colaborando com o desenvolvimento do Paraná”, afirmou Ratinho Junior.

Ele destacou que o projeto do Governo do Estado que criou a Lei Geral das Universidades (LGU), em vigor desde dezembro do ano passado, será a base de sustentação para o avanço da instituição. A LGU estabelece parâmetros de financiamento e distribuição de recursos entre sete as universidades estaduais do Paraná. O objetivo da legislação é padronizar a gestão de pessoal, custeio e investimento nas instituições, a partir de critérios públicos, transparentes e auditáveis.

A equidade entre as instituições, ressaltou o governador, pretende assegurar estabilidade no financiamento de modo que as universidades possam se planejar e garantir a execução dos projetos. “Uma proposta audaciosa que busca fortalecer a autonomia das universidades. Todas elas terão independência e liberdade para crescer, de uma forma harmoniosa e estruturada”, disse Ratinho Junior.

Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona reforçou o compromisso do governo com a autonomia universitária. A intenção, disse ele, é cada vez mais aproximar a academia da sociedade, colaborando com a melhoria da qualidade de vida da população. “A UENP é uma das instituições mais bem organizadas em termos de gestão administrativa. É um momento histórico do ensino superior do Paraná, com as universidades colaborando para o avanço da sociedade”, afirmou.

“A diretriz do governador Ratinho Junior é para que a universidade esteja cada vez mais próxima da população”, acrescentou Bona.

QUEM SÃO– Fábio Antonio Néia Martini possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Paraná e doutorado pela Universidade Tras os Montes e Auto Douro - Vila Real – Portugal, com processo de revalidação pela UFRN. Atualmente é professor titular do curso de Fisioterapia da UENP e exerce o cargo de diretor de Câmpus de Jacarezinho. “É um momento de muita alegria, de dar seguimento a esse projeto de construção da UENP, de uma universidade forte”, afirmou.

Já o vice-reitor, Ricardo Aparecido Campos, é doutor, mestre, especialista e graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é docente efetivo na Graduação de Geografia da UENP e vice-diretor do Cornélio Procópio.

UNIVERSIDADE– A Universidade Estadual do Norte do Paraná foi criada pela Lei nº 15.300, de 28 de setembro de 2006, e autorizada pelo Decreto Estadual no 3909/2008 com sede em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Possui câmpus também em Bandeirantes e Cornélio Procópio, reunindo as antigas instituições de ensino superior: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho - FAFIJA, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho - FAEFIJA, Faculdade de Direito do Norte Pioneiro - FUNDINOPI, Fundação Faculdades Luiz Meneghel - FFALM e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio – FAFICOP. A UENP iniciou o ano letivo de 2022 com 1,3 mil estudantes matriculados, em 24 cursos diferentes de graduação.

ESTRUTURA– O Sistema Estadual de Ensino Superior é composto por sete instituições: universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP), e do Paraná (Unespar). Juntas, elas somam 95 mil estudantes matriculados em 382 cursos de graduação e 202 cursos de pós-graduação. O quadro de pessoal reúne 7.841 professores e 7.135 agentes universitários. Entre os docentes, 89% são mestres e doutores.

As instituições contam ainda com cinco hospitais universitários: Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, em Londrina; Hospital Universitário Regional de Maringá, na região Noroeste; Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e Hospital Universitário Materno Infantil (Humai), ambos em Ponta Grossa; e Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), em Cascavel.

