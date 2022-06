Prefeitura de Siqueira Campos entrega carro zero e micro-ônibus para o departamento de Esportes

Na última sexta-feira (10), o prefeito Luiz Henrique Germano e o vice-prefeito Paulo Leite juntamente com a administração municipal realizaram a entrega de dois veículos para compor a frota do departamento de Esportes.

Os veículos se tratam de um Fiat Cronos Zero e um micro-ônibus rodoviário, que serão utilizados para transporte exclusivo de atletas siqueirenses em competições oficiais. Ambos foram cedidos pelo Governo do Estado através da indicação do deputado estadual, Mauro Moraes.

O diretor de Espores, Luciano dos Santos, comentou a conquista da aquisição. “É uma conquista para todos aqui presente, esportistas e comunidade. Um presente especial aos praticantes de esportes da nossa cidade, esta entrega não é para o departamento, está entrega é para vocês. Agradeço, principalmente, à toda administração municipal, o esporte hoje acontece. E é graças ao excelente trabalho que cada setor administrativo têm feito”, comentou.

O vice-prefeito, Paulo Leite, elogiou o trabalho e a dedicação do diretor de Esportes. “Só temos a agradecer nosso diretor de esportes, que se empenha e realiza tudo com muito amor e dedicação de um jeito que é impagável. Dia e noite, finais de semana, estando sempre presente e buscando desenvolver as modalidades esportivas, com delegações para disputar até mesmo em outros estados”, contou.

O prefeito Germano também esteve na cerimônia e agradeceu aos envolvidos para que a aquisição pudesse ser efetuada, além de parabenizar o setor de Esportes. “Nosso agradecimento especial ao Ratinho Júnior, que têm olhado com muito carinho para nossa cidade, e ao deputado Mauro Moraes que, através de sua indicação recebemos 4 carros, com este sendo destinado para o Esporte. Buscamos cuidar com carinho de todas as modalidades esportivas, estamos tendo muitos resultados positivos a nível estadual e nacional. Contamos com um seleiro de grandes talentos e é nossa obrigação dar atenção e investimentos para essa área”, disse.