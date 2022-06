Ranking internacional classifica UEL entre as melhores universidades brasileiras

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é a 21ª instituição de ensino superior em um seleto grupo com 35 universidades brasileiras avaliadas no QS World University Ranking 2023 , uma das classificações universitárias mais influentes internacionalmente, publicada pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). Única estadual entre as paranaenses da lista, a UEL manteve a posição global da pesquisa anterior, entre 1.201 e 1.400.

Os critérios de avaliação compreendem oito indicadores: citações em produções científicas; corpo docente internacional; empregabilidade; proporção de estudantes estrangeiros; proporção de professores para estudantes; rede internacional de pesquisa; reputação acadêmica; e reputação entre empregadores.

Segundo a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, professora Silvia Marcia Ferreira Meletti, a instituição está comprometida com o desenvolvimento socioeconômico regional. “Nossa política se baseia no princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento, e induz a produção de pesquisas científicas e tecnológicas, que impulsionam o desenvolvimento e a sustentabilidade do Paraná”, afirma.

Nesta 19.ª edição do QS World University Ranking foram avaliadas 2.462 universidades de 100 países, sendo classificadas 1.422 instituições. Com oito universidades a mais que na pesquisa passada, o Brasil é o país da América Latina com mais instituições no ranking. Além da UEL, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) figuram na 12ª e 19ª colocação do ranking.

DESEMPENHO – A UEL se destacou em dois indicadores: rede internacional de pesquisa e proporção de professores para alunos, com 14,6 e 16,6 pontos, respectivamente. No segundo critério, a UEL ficou à frente de outras instituições públicas mais bem classificadas na pontuação geral, como a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade de Brasília (UnB).

Além da classificação geral, a UEL também sobressai em rankings específicos da consultoria inglesa. O QS World University Rankings by Subject coloca a instituição entre as melhores universidades em duas das 51 áreas de concentração avaliadas. Em Agricultura e Silvicultura , entre as 18 brasileiras da lista, a UEL ocupa a 14ª posição, seguida pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), que aparece em 15º lugar. Em Medicina , entre 21 universidades nacionais, a UEL figura na 20ª colocação, sendo a única estadual do Sul do País nessa lista.

NÚMEROS – Ao longo de 50 anos, a UEL se estabeleceu entre as principais universidades latino-americanas, responsável pela produção de conhecimento e formação de profissionais qualificados. Com um orçamento de quase R$ 900 milhões, a instituição dispõe de 53 cursos de graduação e 183 de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). São 15 mil alunos e mais de 4.200 servidores, entre professores e profissionais da carreira técnica-administrativa.