Licenciamento de veículo poderá ser pago por PIX, anuncia Detran

O pagamento do licenciamento de veículos e multas vinculadas a esse serviço, disponíveis no Extrato de Veículos, poderão ser pagas por meio de PIX a partir desta segunda-feira (13). Os códigos estão disponíveis no portal do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

Por enquanto, apenas essas guias estão disponíveis para esta modalidade de pagamento. Passado o período de testes, será implementado para as demais guias do Detran geradas no portal e no atendimento presencial, nas áreas de veículos, habilitação e infrações.

Dessa forma, o correntista de qualquer banco poderá pagar por meio de QRCode ou código numérico, o que facilita o pagamento, a qualquer hora. Por esse sistema, a operação pode ser feita pelo celular. A adequação do pagamento por PIX foi desenvolvida em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) e o Banco do Brasil.

Este tipo de transação também é mais segura contra fraudes e boletos falsos, por exigir que o cidadão utilize seus dados para criar a chave PIX. “Essa novidade nos dá ganho de atendimento enorme e facilita a vida do cidadão, que é um pedido do governador Ratinho Junior”, destaca o diretor-geral do Detran, Adriano Furtado.

Segundo o presidente da Celepar, Leandro Moura, a iniciativa vem ao encontro da missão da empresa. "Queremos desburocratizar serviços públicos e facilitar a vida do cidadão, possibilitando a ele uma nova forma de pagamento com o uso de tecnologia", completa.

COMO PAGAR

Ao acessar o portal do Detran, o condutor deverá procurar por Extrato de Veículos e preencher o formulário com o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) do seu veículo.

No resumo da consulta, aparecerá se o cidadão tem débito de licenciamento ou multas impostas ou obrigatórias e a opção de emitir a guia do total de débitos. Então, basta selecionar o débito para pagar e escolher se quer gerar o QRCode do PIX ou emitir a guia, que também aparecerá com o QRCode do PIX ao lado do código de barras.