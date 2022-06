Piana destaca apoio do Sinduscon a projetos habitacionais do Estado

O governador em exercício Darci Piana participou nesta quinta-feira (9) da cerimônia de 78 anos do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Paraná (Sinduscon) e destacou o papel da entidade no apoio à política habitacional do Governo do Estado.

Ele afirmou que o diálogo com a instituição foi essencial no processo de elaboração da modalidade Valor de Entrada do programa Casa Fácil, da Cohapar.

Com investimentos de R$ 450 milhões, o Governo do Estado está destinando R$ 15 mil a 30 mil famílias que adquirem seus imóveis pelo programa Casa Verde Amarela, do governo federal. O dinheiro é usado para pagar o valor de entrada do imóvel, reduzindo o custo do financiamento da Caixa Econômica Federal.

“Quando buscávamos ideias para reduzir o déficit habitacional do Paraná, viemos até o Sinduscon para conversar, e foi o que nos abriu os olhos para a questão da entrada, que era um dos maiores empecilhos para a compra de um imóvel”, disse o governador.

“O programa hoje é um sucesso, 30 mil famílias estão tendo acesso à casa própria e a construção dessas unidades está gerando cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos nos municípios”, acrescentou.

A construção civil é um dos setores que mais empregam no Paraná. De acordo com o último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, o segmento gerou 4.764 vagas com carteira assinada entre janeiro e maio deste ano, a quarta maior participação do Estado. No Paraná, foram 61,6 mil postos abertos no período.

A atividade esteve entre as que não pararam durante a pandemia de Covid-19, conseguindo manter os empregos e os investimentos. “Fomos um dos únicos setores que continuou trabalhando, graças ao Governo do Estado, que soube absorver a capacidade da construção civil”, afirmou o presidente do Sinduscon, Rodrigo José Assis. “Mesmo com um cenário de atenção por causa da alta de juros, do conflito mundial na Europa e na alta dos insumos, os empresários estão otimistas e temos certeza de que vamos continuar crescendo”.

ENTIDADE— Com mais de 600 empresas associadas, o Sinduscon Paraná foi fundado em 1944 e possui uma estrutura voltada para a prestação de serviços que facilitam a gestão dos negócios. Além disso, trabalha constantemente junto a organismos e autoridades municipais, estaduais e federais em busca de melhores condições de mercado em questões fiscais, políticas e trabalhistas.

PRESENÇAS— Participaram da solenidade os presidentes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, e do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo; e o diretor da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), Gilson Santos.