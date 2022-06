Polícia Civil do Paraná divulga classificação final de concurso público

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga o resultado final do concurso público regido pelo Edital nº 02/2020. Na lista de classificados constam 2.247 candidatos, sendo 376 para o cargo de delegado de polícia, 1.524 para o cargo de investigador de polícia e 347 para o de papiloscopista. A lista completa dos classificados pode ser conferida na página do Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná .

O edital prevê 50 vagas para o cargo de delegado de polícia, 300 para o de investigador de polícia e 50 para papiloscopista. Elas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação.

“Este é um momento muito esperado para a Secretaria da Segurança Pública e, principalmente, para a PCPR, porque é mais um passo para a recomposição do quadro de servidores da instituição. Os novos policiais civis devem estar formados e entrar em atuação ainda neste ano, trazendo mais segurança aos cidadãos paranaenses”, destacou o secretário Wagner Mesquita.

Ao todo, 106.506 candidatos se inscreveram para o concurso da PCPR, um processo seletivo muito esperado pela Instituição. O delegado-geral, Silvio Jacob Rockembach, comemora a finalização do certame. “A recomposição do quadro de policiais civis é prioridade absoluta, pois garantirá a melhor prestação dos serviços, sobretudo em relação ao alcance das metas do planejamento estratégico da PCPR. Com as equipes completas nas delegacias, com certeza avançaremos ainda mais na prestação de serviço público de excelência para a população”, afirmou.

O resultado final foi aprovado nesta quinta-feira (9) pelo Conselho da Polícia Civil e encaminhado à Secretaria da Segurança Pública, responsável pela homologação. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Com a homologação do certame, o governo estadual poderá nomear e, em seguida, convocar os aprovados para frequentarem o curso de formação na Escola Superior da Polícia Civil. O planejamento é que ainda neste ano os novos policiais civis estejam atuando nas delegacias de polícia de todo o Estado, um significativo incremento no combate à criminalidade.

PROCESSO – A abertura da seleção teve início em 2020, mas em fevereiro de 2021 a aplicação das provas iniciais foi suspensa. Ela foi retomada em outubro do mesmo ano.

Apesar da pandemia e demais adversidades, o presidente da Comissão de Concurso, Fábio Amaro, avalia que os objetivos foram satisfatoriamente alcançados, pois foram executadas seis fases e mais duas etapas de verificação das categorias afrodescendentes e pessoas com deficiência, em menos de oito meses após a retomada do concurso, em 3 de outubro do ano passado.

“Foi um grande desafio a seleção desses 2.247 candidatos em um universo de mais de 106 mil inscritos, ainda mais nesse período de anormalidade causado pela pandemia. Os esforços para concluir o certame com a brevidade que a PCPR precisava e a superação de vários obstáculos se tornaram uma constante durante o processo seletivo”, diz.

O último concurso para os cargos de investigador de polícia e papiloscopista é do ano de 2009, e para o cargo de delegado de polícia, de 2013.