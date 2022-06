Com apoio da Justiça Federal, Polícia Civil adquire rádios e antenas para uso em Guaíra

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) adquiriu rádios e antenas digitais, com o apoio da Justiça Federal, para Guaíra, região Oeste do Estado. Os 11 rádios e as oito antenas foram instaladas no dia 20 de maio. Com investimento de cerca de R$ 100 mil, os policiais civis passam a trabalhar de forma mais segura e eficiente nas operações de patrulha.

Guaíra é a primeira cidade do Interior a utilizar esse tipo de tecnologia, que impede o rastreamento de conversas policiais por terceiros e melhora a execução do serviço de polícia judiciária.

Na Capital e Região Metropolitana de Curitiba (RMC) os recursos digitais de comunicação começaram a ser implementados em abril de 2020 e todos estão em funcionamento. Na RMC, apenas Cerro Azul não dispõe de sintonização com a Capital por limitação geográfica.

No Litoral, os radiocomunicadores e antenas foram instalados no ano passado, permitindo que as unidades da PCPR e viaturas estejam conectadas em cada uma das localidades.

Em Guaíra, a maior parte do investimento foi feita pela Justiça Federal (R$ 73,4 mil). O restante da verba foi complementada pela Polícia Civil. A antena repetidora foi instalada em uma torre da Prefeitura de Guaíra, em um convênio firmado com o Executivo municipal e a Secretaria estadual da Segurança Pública.

Em todas as viaturas em que foi instalada a comunicação digital existe a sincronização com um canal da unidade específica local, e um canal comum que a viatura pode utilizar quando se deslocar para outra cidade.

VANTAGENS– A comunicação digital aumenta a eficiência e segurança do trabalho de polícia judiciária, uma vez que garante a troca de informações entre os servidores em operação policial com aqueles que estão na esfera administrativa em um raio de até 25 quilômetros da antena repetidora. A tecnologia permite que os policiais tenham acesso rápido a informações do sistema, principalmente em áreas remotas, em que o uso de telefone não é possível.

Além disso, a comunicação digital impede que as conversas entre policiais seja rastreada por terceiros.