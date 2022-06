Chevette é apreendido com menor fazendo “Ramdãdãdã”

Um menor de idade levou ao pé da letra o ditado “Quem não tem cão, caça com gato” e foi flagrado fazendo “Ramdãdãdã” com um automóvel, pratica delituosa costumeiramente feita com motos. A situação foi registrada na noite desta quarta-feira (08) em Jacarezinho.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Rotam realizava patrulhamento no bairro Jardim São Luiz quando os policiais avistaram um automóvel GM Chevette transitando pela rua onde o condutor fazia estalos com o escapamento de maneira proposital. Com isso, os agentes realizaram a abordagem do veículo.

Durante a averiguação, foi constatado que, além de estar cometendo infrações e perturbação do sossego, o condutor é menor de idade. O veículo também apresentava diversas pendências administrativas.

Frente aos fatos, o automóvel foi apreendido e o menor encaminhado para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.