Compagas testa novos supridores de gás natural no Paraná

A Compagas firmou no mês de maio novos contratos de fornecimento de gás natural com dois supridores, a Gas Bridge Comercializadora e a paranaense Tradener. A iniciativa faz parte de um projeto-teste da Companhia para promover a diversificação na oferta de suprimento para o Paraná, em alinhamento à proposta de abertura do mercado de gás natural no País.

Os contratos preveem a entrega de até 10 mil metros cúbicos por dia de gás para a Compagas, por um prazo de 10 dias, e foram firmados na modalidade interruptível, ou seja, quando a demanda pode ser interrompida ou reativada, diante da disponibilidade de molécula por parte dos supridores.

“O gás natural a ser recebido em ambos os contratos é oriundo da Bolívia. No curto prazo, a Companhia não tem expectativa de recebimento do suprimento, dada a confirmação da redução do envio do combustível pelo país vizinho. No entanto, em conjunto com a Tradener e com a Gas Bridge Comercializadora, estamos monitorando a situação e buscando janelas de oportunidade para receber o gás contratado no Paraná”, diz o diretor-presidente da Compagas, Rafael Lamastra Jr.

É a primeira vez que a Compagas firma contrato com supridores alternativos à Petrobras para fornecimento de gás natural canalizado ao Estado. Lamastra explica que, nesta fase de testes o volume contratado é reduzido devido à indisponibilidade de capacidade de saída de transporte, totalmente ocupada pela Petrobras pela alocação de antigos contratos de transporte. Essa restrição dificulta, no curto prazo, a viabilização de novos contratos de fornecimento firme, razão pela qual a Companhia busca na modalidade interruptível uma solução para atrair supridores ao Estado.

“Nossa última chamada pública para contratação de gás natural resultou, no início deste ano, em um novo contrato com a Petrobras, pois foi o único agente que demonstrou viabilidade de fornecimento firme para garantir a distribuição aos mercados consumidores. No entanto, o contrato foi negociado de forma a permitir contratações futuras com outros supridores. Agora, estamos testando a modalidade de contrato interruptível, de forma a ocupar as lacunas de ociosidade do gasoduto e conseguir viabilizar contratos de maiores volumes e prazos”, afirma.

O presidente da Tradener, Walfrido Avila, destaca o pioneirismo da parceria com a Compagas. “Um marco inédito e importante entre empresas paranaenses que têm em comum a preocupação em buscar alternativas para o desenvolvimento do Estado”, afirma.

A Tradener já atua há 24 anos no mercado livre de energia elétrica e acredita que essa experiência será fundamental para a abertura também de um mercado livre de gás, já previsto em lei. “Recentemente firmamos um contrato para importar gás da Bolívia, e esse contrato de fornecimento à Compagas certamente vai colocar o Paraná em destaque no cenário energético nacional”, completa.

De acordo com o CEO da Gas Bridge Comercializadora, Ricardo Pinto, a missão da empresa é criar uma ponte sustentável entre a oferta e a demanda de gás natural no Brasil. “A operação com a Compagas é o símbolo de uma nova era. Juntos estamos inaugurando o caminho de abertura para um ambiente competitivo e delineando o futuro do mercado. O gás é a principal fonte de energia na transição para a economia de baixo carbono, além de garantir a estabilidade e a segurança energética do país", afirma.

A Chamada Pública Coordenada (CP22), lançada em 2021 pelas distribuidoras do Centro-Sul do País para contratação de gás natural, permanece aberta. O objetivo da Compagas é, após a validação dos projetos pilotos com os contratos recém-firmados, avançar em negociações com outros potenciais supridores para a aquisição de volumes maiores de gás para o Paraná, por meio de contratos interruptíveis, em complemento ao volume já contratado com a Petrobras, em condições mais competitivas para também beneficiar o consumidor final.

COMPAGAS– Empresa de economia mista, tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia (Copel), com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%. Em março de 2000, a empresa passou a ser a primeira distribuidora do Sul do país a fornecer o gás natural canalizado aos seus clientes, com a inauguração do ramal sul do gasoduto Bolívia – Brasil (Gasbol). Atualmente, a Compagas conta com mais de 52 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e geração de energia elétrica e está presente em 16 municípios: Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Carambeí, Castro e Arapoti.