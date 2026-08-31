Homem é atingido com a própria barra de ferro e desmaia após ameaçar rival

Confusão foi registrada próxima a um bar na cidade de Nova América da Colina e vítima foi levada ao hospital desacordada

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
31/08/2026 às 09h17
Homem é atingido com a própria barra de ferro e desmaia após ameaçar rival
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NOVA AMÉRICA DA COLINA - Uma confusão envolvendo dois homens terminou com um deles ferido com um golpe de barra de ferro na cabeça. A situação foi registrada na noite do domingo (30) na cidade de Nova América da Colina, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de vias de fato registrada na Avenida Paranapanema. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, testemunhas relataram que dois homens, que já tinham uma rixa antiga, se encontraram em um bar onde houve uma nova discussão. Em seguida, um dos suspeitos que estava em um VW Gol acompanhado de seu filho bateu o carro contra o Uno do rival.

Na sequência, um dos homens desceu do carro armado com uma barra de ferro e foi para cima do rival, mas o outro envolvido acabou o desarmando e utilizou a própria barra de ferro para desferir um golpe contra a cabeça do indivíduo que acabou desmaiando. Uma equipe de socorro foi acionada e encaminhou a vítima para Santa Casa de Cornélio para receber atendimento médico.

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Já o outro indivíduo envolvido na briga foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. Após ser liberado do hospital, o homem que foi atingido na cabeça também prestou depoimento.

O caso segue sendo investigado.

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