Motociclista fica ferido após ser atropelado por carro no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na noite do domingo no município de Cambará e motorista do veículo teria deixado o local do acidente

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Timburi FM
31/08/2026 às 09h05
Motociclista fica ferido após ser atropelado por carro no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Um motociclista ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite deste domingo (30). A situação foi registrada no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pela rádio Timburi FM, o acidente envolveu uma motocicleta e um automóvel. Conforme relatos de testemunhas, o veículo teria atingido o moto causando a queda do motociclista. Em seguida, o condutor do automóvel teria deixado o local do acidente sem prestar socorro a vítima.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento a vítima que chegou a ficar desacordada e teve ferimentos na região da cabeça. O homem foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Militar também foi acionada para prestar atendimento a ocorrência.

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As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

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