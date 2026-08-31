Carro tem vidros quebrados e suspeito deixa bilhete com recado misterioso

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Um crime inusitado foi registrado na tarde deste domingo (30) no município de Cambará, no Norte Pioneiro. Um carro teve os vidros quebrados e o suspeito deixou um bilhete com um recado e assinatura misteriosos.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela rádio Timburi FM, um automóvel que estava estacionado em uma rua do município teve o vidro do para-brisa quebrado. Ao descobrir a situação, o proprietário do veículo encontrou um bilhete no local.

O bilhete tinha uma mensagem de “Aviso”, mas para polícia, um crime de ameaça. O recado começa com “Agosto de 2026”. Em seguida, a mensagem de alerta “Repito Novamente”. Depois, o texto segue em tom de ameaça. “Mudem de cidade. Fiquem longe de Cambará... Quem pratica o mal, um dia pagará. Olho por olho, dente por dente”. Por fim, o que mais chamou a atenção no bilhete é a forma como o autor assinou o recado. “Ass: O Justiceiro Secreto”.

As imagens logo viralizaram nas redes sociais entre os moradores do município causando sentimentos de revolta e também de curiosidade sobre o que teria motivado o ato de vandalismo, e claro, quem seria o tal “Justiceiro Secreto”.

Continua após a publicidade

O caso segue sendo investigado pela polícia e denúncias que possam ajudar a identifica os responsáveis pelo crime podem ser realizadas de forma anônima pelo número 190.