Mesmo com sol, região está em alerta para tempestade e granizo nesta segunda-feira

Redação - Folha Extra

PREVISÃO DO TEMPO - Depois de um domingo chuvoso em grande parte do Norte Pioneiro e Campos Gerais, a segunda-feira (31) começou sol e clima agradável na maioria das cidades. Apesar disso, o Paraná segue com dois alertas de tempestades válidos para hoje.

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De acordo com as informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Paraná está com dois alertas de tempestades. O alerta laranja que prevê perigo de tempestades é válido para região Sul do estado, Campos Gerais e se estende até a fronteira com o Paraguai em Foz do Iguaçu.

Já o alerta amarelo que prevê perigo potencial é válido para todo o estado, incluindo a região do Norte Pioneiro, com chuvas de 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia. Além disso, também podem ocorrem ventos de até 60 km/h além do risco de queda de granizo e descargas elétricas. Ambos os alertas são válidos das 08h50 até as 23h59 desta segunda-feira.

De acordo com o Simepar, o clima segue instável devido a passagem de uma frente-fria sobre o Paraguai, criando um sistema de baixa pressão que acaba atingindo grande parte do Sul do Brasil, inclusive, com risco de novos tornados. Ainda segundo o Simepar, apesar da segunda-feira ter começado ensolarada em parte das cidades paranaenses, o risco de tempestades no fim da tarde é maior nas cidades onde o clima está mais quente.

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Em caso de chuva forte ou rajadas de vento, a orientação é para que a população não procure abrigo ou estacione veículos próximo a árvores ou estruturas metálicas devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado o uso de aparelhos eletrônicos ou equipamentos ligados a rede elétrica ou cabos de antenas. Em caso de emergência, entrar em contato com as equipes do Corpo de Bombeiros 193 ou Defesa Civil 199.