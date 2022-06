Projeto fomenta prática esportiva no Parque Universitário da UENP

O Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) é a mais nova opção para prática de atividades esportivas para os moradores de Jacarezinho e região. Cedido pelo Tecpar à UENP, o local conta com espaço para esporte, cultura e lazer em uma área de mais de 105.000m². O Parque, que será inaugurado no dia 30 de junho, mas já está aberto ao público com um projeto de extensão dedicado a promover a prática de esportes para a população.

O projeto “Atividade Física no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação” é coordenado pelo professor-doutor Claudinei Ferreira dos Santos, do curso de Educação Física da UENP. O professor comenta que o Parque, com espaço para prática de atividade física, como a mountain bike (MTB-XCO), corrida e caminhada em um ambiente em contato com a natureza e dentro da cidade, “É uma opção a mais de prática para os atletas e moradores de Jacarezinho”. O professor anuncia que, futuramente, “pretendemos trabalhar com crianças, tanto o aspecto educacional do mountain bike, a parte de cidadania e noções de trânsito em relação ao ciclismo”, explica.

O bolsista do projeto, Emanuel Botejara de Campos, comenta que, além de ser uma boa opção para treinos esportivos, o Parque Universitário também é uma opção de lazer. “A pista ficou sensacional, com possibilidade de treinos e passeios. Acredito que ela será de suma importância para o ciclismo aqui da região. Ela deverá ser utilizada, inclusive, para competições. Também faz parte do projeto aulas de mountain bike para crianças e adolescentes. Esperamos firmar uma parceria para conseguirmos as bicicletas e iniciarmos essas aulas em breve”, comenta Emanuel.

Ademir Dionísio é um dos atletas que passaram a frequentar o projeto. Conhecido como Lelé, o atleta é morador do Jardim São Luiz, em Jacarezinho, bairro próximo ao Parque Universitário. Para ele, o espaço é bastante atrativo. “Nunca prestamos atenção naquele espaço, porque não tinha nada que nos chamasse a atenção, mas, agora, com o Parque, o projeto e a pista, é algo muito atrativo para a comunidade”, destaca.

Ademir acentua ainda que a ação tem sido bastante positiva para a população. “Com esse projeto, dentro da cidade, não precisamos mais gastar muito tempo com deslocamento até um local adequado para fazer um pedal bacana. Aqui, com uma horinha, conseguimos nos exercitar bastante. Além disso, tenho trazido meu filho de 8 anos. Ele me acompanha no esporte e pegou o gosto pela coisa. Antes, vinha com um pouquinho de medo, mas agora já se soltou bem. Estamos gostando bastante. Para os pais, vale muito a pena levar os filhos e incentivar a prática esportiva”, finaliza Ademir.

Outro ciclista que frequenta a pista é Renan de Souza Felício. Ele destaca que o Parque é um espaço onde é possível reunir todos os tipos de ciclistas, desde iniciantes a profissionais. “É fantástico que o professor Claudinei e a UENP tenham enxergado naquele lugar a possibilidade de uma pista de XCO. Na minha opinião, não teria lugar melhor na cidade para construir uma pista daquele porte”, comenta. Para Renan, a visibilidade da pista é muito boa por ser uma das entradas principais de Jacarezinho e ter um fluxo grande. “Minha parte preferida da pista é uma curva feita de pallets. Ficou super à mostra e muito bacana”, disse Renan.

O Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP fica localizado na Avenida Marciano de Barros, nº 700, no Bairro Estação, em Jacarezinho. O local, cedido pelo Tecpar à UENP, é aberto para a comunidade todos os dias das 6h às 19h, inclusive aos fins de semana.