Governo nomeia reitores da UEL, UEPG e UENP eleitos pelas comunidades universitárias

O governador em exercício Darci Piana nomeou, por meio dos decretos nº 11.309/2022 , nº 11.321/2022 e nº 11.322/2022 , já publicados no Diário Oficial do Estado, os reitores e vice-reitores das universidades estaduais do Norte do Paraná (UENP), de Ponta Grossa (UEPG) e de Londrina (UEL), para o quadriênio 2022-2026. Os seis docentes foram eleitos pelas comunidades acadêmicas em consultas públicas realizadas no primeiro semestre deste ano.

A solenidade de transmissão do cargo de reitora da UEL para a professora Marta Regina Gimenez Favaro e a posse do professor Airton José Petris como vice-reitor da instituição será nesta quinta-feira (9), no Cine Teatro Ouro Verde, às 19h30. O evento deve reunir autoridades municipais e estaduais e membros dos conselhos superiores da UEL, além de estudantes, professores e profissionais da carreira técnica-administrativa da instituição.

Na UENP, os docentes Fábio Antônio Néia Martini e Ricardo Aparecido Campos serão empossados como reitor e vice-reitor, respectivamente, no dia 22 de julho. Já a cerimônia de recondução do professor Miguel Sanches Neto ao cargo de reitor da UEPG e de posse do vice-reitor Ivo Mottin Demiate está agendada para 1º de setembro.

O superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, reiterou o compromisso do governo com a autonomia universitária e o processo de escolha dos representantes das comunidades acadêmicas. “O intuito é incentivar as universidades para que estejam cada vez mais comprometidas com o desenvolvimento regional, sustentável, tecnológico e cultural, assegurando um estado moderno e inovador, com resultados efetivos para toda a população”, afirma.

De acordo com Bona, os professores designados para os cargos de gestão superior das universidades são profissionais experientes, altamente qualificados e compromissados com o fomento das atividades de ensino, extensão e pesquisa. Todos foram eleitos com pautas voltadas à produção científica e tecnológica e ao fortalecimento dos cursos de graduação e programas de pós-graduação. Somente o professor Miguel Neto, da UEPG, já exerce o cargo desde 2019 e concorreu para reeleição.

REPRESENTATIVIDADE– Quarta mulher a ocupar a função na Reitoria da UEL, a professora Marta Favaro destaca a participação feminina em posições de liderança nas instituições de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica. “A eleição de mais uma mulher reitora demonstra a força de mobilização e presença feminina na administração da universidade. Assumir a gestão no cenário atual é um grande desafio e requer um compromisso sólido com a comunidade que aderiu ao projeto proposto”, pontua.

Até então à frente da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), ela explica que fará uma gestão participativa, caracterizada pelo engajamento coletivo. “Recentemente, empreendemos ações baseadas no acolhimento e na escuta, pensando alternativas para superarmos os desafios impostos pela pandemia. Agora, já validadas pela comunidade, vamos implementar essas iniciativas em todos os espaços da universidade”, sinaliza.

INSTITUIÇÕES– Reconhecidas pela qualidade do ensino, pesquisa e extensão, UEL, UEPG e UENP reúnem, aproximadamente, 35 mil estudantes, 3.047 professores e 4.700 agentes universitários. Juntas, somam 126 cursos de graduação e 239 cursos de pós-graduação, entre especializações, mestrados e doutorados, contemplando todas as áreas do conhecimento. Anualmente, as instituições se destacam em variados rankings universitários nacionais e internacionais.

As infraestruturas acadêmicas das três universidades contam com salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, restaurantes, cantinas, áreas para esporte e lazer, entre outras instalações voltadas à formação e qualificação profissional e produção científica.

O portfólio de serviços ofertados para a comunidade abrange hospitais; clínicas de especialidades médicas, odontológicas e veterinárias; escritórios de práticas jurídicas; empresas juniores; núcleos de inovação tecnológica; agências de inovação; e incubadoras de empresas.