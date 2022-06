Unicentro abre edital para preencher 641 vagas remanescentes

A Unicentro, através da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), divulgou nesta quarta-feira (08) o Edital para Preenchimento de Vagas Iniciais Remanescentes. O processo visa dar oportunidade de acesso ao ensino superior a uma maior parte da população. Nesse momento, estão sendo ofertadas 641 vagas em 37 cursos. No câmpus Santa Cruz são 134 vagas, no Cedeteg, 211, no câmpus de Irati, 195, em Chopinzinho, 17, em Pitanga, 31, em Prudentópolis, 21, e em Coronel Vivida, 32.

Podem concorrer candidatos que estão na lista de espera do Vestibular 2022; pessoas que tenham prestado uma das últimas 10 edições do Enem, e não tenham zerado na redação; portadores de diploma de ensino superior interessados na obtenção de um novo título; e estudantes que concluíram o Ensino Médio. Os interessados devem se inscrever pelo site matriculas.unicentro.br até o dia 15 de junho.

A convocação para a matrícula será em conformidade com a ordem de classificação dos inscritos até o preenchimento das vagas ofertadas. “Os candidatos inscritos no processo de preenchimento de vagas iniciais remanescentes serão classificados, primeiro, dentro do grupo a que pertencem e, depois, numa lista geral de classificação”, explica a pró-reitora de Ensino da Unicentro, professora Karina Worm Beckmann.

O edital de classificação e convocação para matrícula vai ser divulgado até 23 de junho.