Jacarezinho beira 300 casos ativos da Covid e tem dois pacientes em estado grave

Os números da Covid-19 voltaram a sobir no Paraná e os municípios tem registrado altos índices de diagnósticos da doença. Em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, a situação beira os 300 casos da doença e quatro pessoas estão internadas, sendo duas delas em estado grave.

De acordo com o informe divulgado nesta quarta-feira (08), a cidade tem no momento 285 pacientes com a doença ativa dos quais quatro estão internados sendo dois em estado grave. Desde o início da pandemia, 128 pessoas já perderam a vida para doença no município.