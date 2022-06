Municípios do Norte Pioneiro se destacam no CAGED

Os números do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, revelam que a economia no Norte Pioneiro está reagindo de maneira positiva após o período mais crítico que o mundo já viveu, a pandemia do coronavírus. O cenário ainda é de cuidados, mas de forma geral já é possível entender como será o normal daqui para frente, com muitas transformações desde 2020.

Apesar dos rastros que a doença causou, a empregabilidade da região Norte Pioneira vem se recuperando de forma gradativa. De acordo com dados anuais do CAGED, somente no ano de 2021, mais 12 mil vagas foram preenchidas.

Agora, no ano de 2022, os números seguem para uma melhora ainda maior. Durante dados registrados no mês de abril, diversos municípios ficaram saldos positivos na geração de empregos.

Quem lidera o ranking de empregos é a cidade de Cambará, que totalizou 269 vagas preenchidas. Em seguida, está Jacarezinho com 153 vagas ocupadas. Ainda no pódio, em 3° lugar, está município de Siqueira Campos, fechando o mês com 87 vagas.

Os municípios de Andirá, Barra do Jacaré, Carlólpolis, Conselheiro Mairink, Jaboti, Japira, Pinhalão, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa vista e Tomazina, apesar de estarem com números de empregabilidade baixos, ainda seguem com saldos positivos. Já os municípios de Abatiá, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá e Wenceslau Braz fecharam o mês com saldos negativos de empregos.

PARANÁ

O Paraná gerou, no mês de abril, 8.925 vagas de emprego com carteira assinada. Com crescimento nos quatro primeiros meses do ano, o Estado já acumula um saldo de 61.686 postos de trabalho formais em 2022. O saldo de empregos em abril é resultado da diferença entre 138.054 admissões e 129.129 demissões. O Estado foi o sétimo no País e o segundo na região Sul, quase empatado com o Rio Grande do Sul (8.939), na abertura de novas vagas no mês.