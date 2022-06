Ratinho Junior se encontra com Papa Francisco no Vaticano

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se encontrou nesta quarta-feira (8) na Praça São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Luciana Saito Massa, do arcebispo emérito de Maringá, dom Anuar Battisti, além de alguns padres paranaenses.

Aproveitando a mensagem do pontífice na Audiência Geral, que falou da velhice e do respeito aos idosos, Ratinho Junior apresentou ao Papa os programas do Governo do Estado voltados para a terceira idade, além da entregar uma lembrança do Paraná. O governador também deu uma entrevista à Rádio Vaticano e destacou o apoio de entidades filantrópicas ligadas à Igreja Católica, como as Santas Casas de Misericórdia, no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“Foi um momento especial poder falar com a Sua Santidade, o Papa, representando meu Estado e todos os paranaenses”, afirmou Ratinho Junior. “Tive a oportunidade de apresentar as iniciativas do nosso Estado em prol das pessoas idosas. O Paraná é reconhecido como um estado amigo do idoso, porque a nossa gestão colocou essa população no centro das políticas públicas”.

Na Rádio Vaticano, Ratinho Junior explicou que com a tendência de envelhecimento do País, com a previsão de que haverá mais idosos do que crianças nos próximos anos, é preciso preparar as cidades para as necessidades da população idosa. “Temos que nos preparar para essa realidade com políticas públicas robustas, para que possamos envelhecer com qualidade. Temos buscado isso para o Paraná e queremos ser referência para o Brasil”, salientou.

“Além disso, vim trazer minha gratidão às Santas Casas e às instituições filantrópicas de saúde, muitas delas ligadas à Igreja Católica, que há décadas anos prestam um serviço essencial no Estado, mas que foram ainda mais importantes durante a pandemia”, disse o governador. “As irmãs, padres, médicos e todos os profissionais de saúde trabalharam incessantemente para que pudéssemos salvar o máximo de vidas possível. O Paraná se destacou no combate à pandemia, graças também ao trabalho conjunto com os hospitais filantrópicos”.

Ele abordou ainda as ações do Governo do Estado voltada para a infância, com políticas nas áreas de educação, segurança alimentar, lazer e cultura. Também falou sobre sustentabilidade, com o reconhecimento do Estado como exemplo mundial em desenvolvimento sustentável, e as perspectivas para os próximos anos.

IDOSOS– O Paraná será o primeiro estado do Brasil a ser contemplado com o selo Amigo da Pessoa Idosa, reconhecimento da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. No Estado, 108 municípios já aderiram à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (Ebapi) , criada para promover a integração de políticas públicas para que comunidades e cidades tenham ações e estratégias voltadas à população com mais de 60 anos.

Além disso, a maior parte dos municípios certificados como Cidade Amiga do Idoso, fazendo parte da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, é do Paraná. A iniciativa conjunta da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) busca incentivar a promoção de ações e políticas públicas para esse público, a participação ativa dos conselhos municipais da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a realização de ações para enfrentamento das vulnerabilidades.

Junto a isso, o Governo do Estado conta com projetos voltados para essa área, com a construção da Cidade do Idoso, em Irati, e o programa Viver Mais Paraná . Em parceria com a Cohapar, três municípios já inauguraram e outros três estão construindo condomínios exclusivos para idosos, com casas adaptadas e espaços de uso comum dos moradores. A iniciativa também prevê visitas periódicas de médicos, enfermeiros, educadores físicos e assistentes sociais do município.

Há ainda seis unidades contratadas ou em licitação no Paraná. Os projetos somam R$ 52,5 milhões de investimento. A meta é chegar a 21 condomínios contratados até o final de 2022.

CÂMARA DO COMÉRCIO– Também na Itália, o governador Ratinho Junior esteve na terça-feira (7) na Associazione delle Camere Di Commercio Italiane all’Estero (Associação da Câmara do Comércio Italiano no Exterior), instituição responsável por conectar organizações internacionais com empresas italianas. No encontro com lideranças italianas, ele apresentou os potenciais e os bons números do Paraná na economia, incluindo a atração de R$ 120 bilhões em investimentos privados e o recorde, no ano passado, na geração de empregos, com a abertura de 176 mil postos.