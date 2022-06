PM prende suspeitos após tiros na Avenida Brasil em Siqueira Campos

Uma denúncia anônima levou a equipe da Polícia Militar a prender suspeitos de realizar disparos de arma de fogo em via pública no município de Siqueira Campos. A ocorrência foi registrada no início da madrugada desta quarta-feira (08).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 00h10 os policiais receberam um chamado onde solicitante informava ter ouvido tiros e ameaças na Avenida Brasil, situada no bairro Vila Nova. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação. No local, os policiais realizaram a abordagem de alguns indivíduos e apreenderam duas munições de arma de fogo.

Frente aos fatos, os suspeitos foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. A arma utilizada para realizar os disparos não foi encontrada.