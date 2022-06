Jornalista vai cobrir acidente e descobre que seu próprio filho morreu no local

Um jornalista foi pego de surpresa enquanto cobria um acidente de trânsito registrado nesta quarta-feira (08) no interior de São Paulo. Chegando ao local, o repórter descobriu que uma das vítimas fatais era seu próprio filho.

A situação foi registrada no município Araraquara, interior paulista. O jornalista Carlos Baldassari havia se deslocado até a Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, a SP-255, para cobrir um acidente com vítima fatal. Durante a transmissão ao vivo que ele fazia, tanto o profissional quanto seus expectadores foram pegos de surpresa quando Carlos percebeu que seu filho, que estava em um dos veículos, havia morrido no acidente. Imediatamente a transmissão foi interrompida.

Momentos depois, Carlos retomou a transmissão e confirmou que seu filho, o jovem Tiago Caqueto Baldassari, de 32 anos, havia entrado em óbito. Ele deixa a esposa grávida de três meses e uma filha de oito anos.

Carlos lamentou o ocorrido. "Infelizmente, neste mundo que a gente vive da reportagem, tem hora que a gente vai cobrir ocorrências que envolvem familiares. Infelizmente, hoje, é o meu filho. A gente perde o Thiago e que Deus o receba de braços abertos, é um menino bom, de bom coração", disse.