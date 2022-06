Acidente mata idosa e deixa gestante e uma criança feridos na BR-369

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (07) na BR-369 matou uma idosa e deixou outras três pessoas feridas, entre elas uma gestante e um menino de 12 anos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a idosa de 70 anos conduzia um Mitsubishi ASX no sentido Santa Mariana a Bandeirantes quando, na altura do Colégio Agrícola, acabou se envolvendo em uma colisão frontal com uma Fiat Toro que transitava no sentido contrário. Com a violência do impacto, a idosa morreu na hora. Seu neto, um menino de 12 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital. Já na Toro, a motorista ficou presa as ferragens e uma mulher grávida que estava como passageira também ficou ferida. Elas foram encaminhadas para receber atendimento médico.

Além da PRF, também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência as equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Econorte, Polícia Militar e Polícia Civil. O corpo da vítima fatal foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

A rodovia foi interditada e o trânsito ficou parado por cerca de três horas para atendimento da ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.