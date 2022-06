Carreta do Conhecimento forma mais uma turma em Antonina

Nesta segunda-feira (6) ocorreu em Antonina, no Litoral, a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão do curso de Eletricidade Automotiva, mais uma capacitação oferecida pelas Carretas do Conhecimento. Desta vez, foram contemplados 27 alunos que passam a ter mais chances de ocupar uma vaga no mercado de trabalho.

O projeto faz parte do programa Paraná Competitivo, fruto de uma parceria da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), a Fundação Volkswagen e as prefeituras.

“O Paraná é campeão na geração de empregos. Desde o início do ano estamos com um saldo positivo de mais de 60 mil postos de trabalho formais. Isso se dá pelo investimento pesado do Governo Carlos Massa Ratinho Júnior em programas de qualificação profissional”, afirmou o secretário Rogério Carboni.

Um dos formandos, o estudante André José Pereira Maurício agradeceu. “É muito importante a nossa cidade receber esta Carreta. Antes eu precisava me deslocar até Paranaguá para fazer um curso e pela Carreta eu tive a oportunidade de fazer na minha própria cidade”, destacou

“A qualificação profissional é um importante passo para o progresso do cidadão no mercado de trabalho. Foi um evento onde tivemos a satisfação de entregar os certificados e atestar a qualificação dos nossos formandos, que merecem todos os parabéns por mais essa vitória”, destacou o prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim.

Os cursos da Carretas do Conhecimento têm duração de cerca de um mês (80 horas), com turmas de 16 a 20 alunos, nos turnos tarde e noite. Na edição de 2022 estão previstas 126 turmas em 60 municípios, com os cursos gratuitos de Panificação, Instalações Elétricas, Confecção, Mecânica Automotiva, Manutenção de Motocicletas, Eletricidade Automotiva, Mecânica Industrial, Refrigeração Residencial, Automação Industrial e Pacote Office. Para participar é necessário ter o ensino médio completo.

PRESENÇAS– A cerimônia também contou com a participação da vice-prefeita de Antonina, Rosane Osaki; do secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Antonina, Marlon Cruz; da Diretora de Desenvolvimento Social e Trabalho da Sejuf, Quelen Coden; e da coordenadora de Qualificação Profissional do Departamento de Trabalho da Sejuf, Liza Fortes.

Detalhes sobre os cursos e as próximas turmas previstas podem ser conferidos AQUI .