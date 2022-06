Polícia prende suspeitos de homicídio no caso do corpo encontrado prestes a ser enterrado

Fonte: Redação com Polícia Civil

Fonte: Redação com Polícia Civil

Em posse destas informações, o delegado responsável pelo caso pediu a prisão temporária dos suspeitos, o que foi acatado pela Justiça. Dos oito mandados de prisão temporária, três pessoas foram presas em flagrante durante as buscas domiciliares. Também foram apreendidos objetos provenientes de furtos, apreendidas drogas e dinheiro.

Antes de ser morto, segundo a polícia, a vítima foi torturada com socos, chutes e garrafadas, situação que foi registrada no meio da rua. Em seguida, Lelê foi levado para dentro de uma residência onde os métodos de tortura teriam continuado por quase uma hora. Por fim, a vítima foi executada a tiros.

Conforme apontam as investigações, o corpo da vítima foi encontrado no dia 20 de maio momentos antes de ser enterrado. Segundo a Polícia Civil, o crime envolveu a participação de ao menos oito homens e uma mulher. “Lelê” teria decretado sua própria morte após denunciar um traficante que havia sido preso momentos antes da vítima ter sido assassinada.

A operação “Fauda” contou com o cumprimento de nove mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Uma operação policial deflagrada nesta segunda-feira (06) por policiais civis e militares cumpriu mais uma fase das investigações sobre a morte de Leandro Rodrigues da Silva, mais conhecido como “Lelê”. O homicídio foi registrado no mês passado em Santo Antônio da Platina e o caso ganhou repercussão devido ao fato do corpo ter sido encontrado momentos antes de ser enterrado em uma cova rasa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.