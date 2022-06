Casal é ameaçado com facas durante roubo de galinhas

Uma dupla de ladrão de galinhas foi presa na noite desta segunda-feira (06) no município de Carlópolis. Os dois realizaram um assalto armado com faca para roubar galinhas.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 20h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto registrada em uma residência que fica situada na zona rural do município. Diante do chamado, os policiais foram até o local para prestar atendimento a situação.

Em contato com a vítima, este passou a relatar que ele e a esposa foram rendidos por dois indivíduos que, armados com facas, anunciaram o assalto. Em seguida, a dupla fugiu levando galinhas e a quantia de R$ 100. Eles ainda teriam dito as vítimas para que não chamassem a polícia.

Diante da situação e em posse das informações sobre os suspeitos, os policiais iniciaram as diligências e chegaram até a residência dos dois indivíduos, sendo que um deles tentou fugir da abordagem policial e acabou detido. Durante buscas no local, foram encontrados alguns objetos que haviam sido relatados pelas vítimas. Além disso, o casal também reconheceu a dupla como os autores do roubo.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.