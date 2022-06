Joaquim Távora realiza reunião com secretários para tratar de pautas municipais

Nesta segunda-feira (06), o prefeito Reginaldo Vilela acompanhado do vice-prefeito, Tunico Bagatim, estiveram reunidos com os secretários municipais de Joaquim Távora, com o objetivo de alinhar pautas e demandas do município.

Na ocasião, foram tratados assuntos sobre todas as secretarias municipais, em relação a projetos já realizados até o momento, além de ações futuras que visam trazer melhorias, conforto e segurança para os cidadãos tavorenses.

De acordo com o prefeito, o encontro é importante para planejar atividades e, principalmente, para organização, de maneira que cada secretário pode colocar a situação de sua pasta, como estava, como está e projetos que ainda serão realizados. “Nosso governo prioriza o andamento correto dos trabalhos e a organização, visando trazer sempre melhorias para nossa população", disse.

Além disso, Vilela ressalta que ouvir as demandas de cada setor serve para melhorar cada vez mais o atendimento público. “Queremos ouvir as demandas e também buscar juntos o melhor para nossa população. Por isso, essa reunião serve como alinhamento de todas as atividades para obtermos os melhores resultados nas ações do ano”, destaca.