Câmara de Jacarezinho recebe em sessão ordinária alunos do CEEBJA

Nesta segunda-feira, dia 06, os Vereadores da Câmara de Câmara estiveram presentes para a realização da 17ª Sessão Ordinária. Desta vez contaram com visitantes ilustres, dos alunos, professores, equipe pedagógica e direção do Colégio Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos Geni Sampaio Lemos - CEEBJA que lotaram a Casa para acompanhar os trabalhos da noite.

Os Vereadores discutiram e aprovaram os Projetos enquanto os Estudantes acompanhavam atentos a tudo. AO ação faz parte das atividades da rede estadual de educação “A semana de mobilização pela fr4enquência escolar”, na qual as instituições tem desenvolvidos atividades extracurriculares como forma de estimular a frequência.

No ofício circular n.º 40/2022 encaminhado à Câmara pela direção do CEEBJA, e lido pelo vereador Nilton Stein, a direção do colégio destacou que o EJA é uma possibilidade de conclusão dos estudos, daqueles que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino regular. Assim, deixaram em sua mensagem um pedido de atenção dos empregadores para que se sensibilizem com o esforços desses homens e mulheres para que concluam a sua formação.

Por fim, durante a palavra livre, momento que os vereadores se manifestam eles destacaram a importância da presença desses alunos e o valor da educação como instrumento de transformação social. Ainda incentivaram a todos a acompanhar os trabalhos da Câmara com maior frequência, e também a voltarem sempre para acompanhar os trabalhos nesta Casa de Leis.