Ministério Público denuncia pai e filho por homicídio em Jacarezinho

O Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio duplamente qualificado duas pessoas investigadas pela morte de um jovem ocorrida no dia 19 de março deste ano em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do estado. A vítima foi morta por um disparo de arma de fogo que a atingiu pelas costas após discussão motivada por volume de música. Os denunciados são pai e filho.

Conforme a denúncia, oferecida pela 3ª Promotoria de Justiça da comarca, a vítima estava com amigos ouvindo música no Bairro Alto da Boa Vista II quando um dos denunciados, que é policial rodoviário, saiu de sua residência, localizada nas proximidades, e foi ao encontro do grupo, iniciando-se uma discussão motivada pelo barulho causado pela música. Durante a discussão, o policial rodoviário teria pedido a seu filho que buscasse sua arma de fogo funcional, no que foi atendido. O policial teria agredido com um soco a vítima, que revidou. Ao retornar ao local da discussão, o filho teria efetuado o disparo que atingiu a vítima pelas costas, causando sua morte ainda no local.

Na denúncia, o MPPR sustenta como qualificadoras do homicídio o motivo fútil e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime de disparo de arma de fogo. Como praticaram os atos em conjunto, ambos, pai e filho, foram denunciados pelos mesmos crimes.