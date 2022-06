Manutenção interrompe abastecimento de água em 11 bairros de Santo Antônio da Platina

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Equipes trabalham no conserto. A previsão é de que o abastecimento normalize no período da manhã desta quarta (8), de forma gradativa. Em situações como esta, a Sanepar pede consumo consciente. Priorize a água tratada para higiene e alimentação. Não desperdice!

