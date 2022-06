Homem morre carbonizado em incêndio no Norte Pioneiro

Um incêndio registrado no final de semana envolveu a morte de um homem no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 08h00 do sábado (04) a equipe foi acionada para prestar apoio a equipe do Corpo de Bombeiros durante uma ocorrência de incêndio em uma residência com uma vítima fatal. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação. No local, em contato com os agentes do Corpo de Bombeiros, os policiais foram informados que, durante o combate as chamas, a equipe encontrou um homem de 51 anos já sem vida.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes responsáveis para que fossem realizados os procedimentos cabíveis a situação. A causa e circunstâncias da morte da vítima e do fogo devem ser investigadas.