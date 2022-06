Em maio, Estado intermedia quase 10 mil empregos formais através das Agências do Trabalhador

O Paraná encerrou maio, o Mês do Trabalhador, com mais 9.993 empregos formais intermediados através da rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) estadual, somando 49.472 desde o início de 2022. A rede Sine do Paraná é administrada pela secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com as prefeituras, e é composta por 22 Escritórios Regionais, 216 Agências do Trabalhador e 183 Postos Avançados.

“A geração de emprego e renda é a prioridade do governo Carlos Massa Ratinho Júnior. Somos o Estado número um em intermediação de mão de obra, através do diálogo constante com o setor produtivo, que além de vagas de emprego resultam em parcerias como os programas Cartão Futuro e as Carretas do Conhecimento ”, afirmou o secretário Rogério Carboni.

O montante superou abril, quando foram preenchidos 9.330 empregos por meio Rede Sine do Paraná, apresentando também um crescimento no comparativo com maio de 2021, quando foram intermediados 8.881 empregos.

Segundo Suelen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf, mesmo sem os dados consolidados dos demais estados, é possível falar com segurança que o Paraná foi o estado que mais intermediou mão de obra em maio no Pais. “De janeiro a abril colocamos no mercado mais que o dobro de trabalhadores nessa modalidade, que é a segunda rede Sine estadual no ranking nacional, isso sem contar com as redes Sine municipalizadas”, disse Suelen.

No ranking das Agências do Trabalhador do Paraná, os destaques vão para as cidades do Oeste e Sudoeste. Elas foram contempladas com ações do projeto Emprega Mais Paraná, que levou o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante a 14 cidades. O ônibus iniciou maio em Assis Chateaubriand, em um evento para marcar o dia 1º de Maio, seguiu para uma semana de empregabilidade em Pato Branco e, depois, para o Vale do Ivaí, com ações nas cidades de Apucarana, Rio Bom, Jandaia do Sul e Cambira.

MUTIRÕES- Na segunda quinzena, o foco do Emprega Mais Paraná foi as cidades do Oeste, com mutirões em Terra Roxa, Mercedes, Quatro Pontes, Marechal Cândido Rondon, Ouro Verde do Oeste, Nova Santa Rosa, Medianeira e Foz do Iguaçu. No balanço do mês foram atendidas 1.824 pessoas nas ações da Agência do Trabalhador Itinerante, e entregues 2.237 cartas de encaminhamento, já que um mesmo trabalhador pode ser encaminhado para mais de uma vaga.

“Estamos comemorando o mês mais positivo em realizações de emprego em nosso município”, afirmou o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, a primeira cidade no ranking paranaense de maio, com 413 empregos formais gerados na Agência do Trabalhador. “Esse é um programa que tem feito a diferença para a população de Pato Branco, dando oportunidade e dignidade ao povo que mais precisa com emprego,”.

Seguindo Pato Branco, Toledo aparece em segundo lugar no ranking, com 391 empregos formais intermediados pelo Estado. Cascavel ocupa a terceira colocação, com 339, Umuarama a quarta, com 297, e Francisco Beltrão, com 285 empregos, completa o top 5. Curitiba aparece em sexto lugar, com 273 empregos gerados pela Agência do Trabalhador.

“É um conjunto de ações do Governo do Estado, e da prefeitura, no sentido de viabilizar e fazer a busca ativa, oferecendo essas vagas de emprego. Tudo isso tem tido um resultado muito positivo. A nossa região é produtora, tem um DNA da produção, mas é preciso esse empenho e busca. É preciso encontrar a oferta do emprego com a demanda, com a mão de obra especializada.", destacou Leonaldo Paranhos, prefeito de Cascavel.