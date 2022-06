Aluna do NRE de Wenceslau Braz é selecionada para intercâmbio na Nova Zelândia

A Secretaria de Estado de Educação e do Esporte divulgou na última sexta-feira (03), o resultado final do processo de seleção para o Programa de Intercâmbio Internacional na modalidade High School, na Nova Zelândia.

O Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz comemora o sucesso da estudante Hasya Sarnick que foi um dos 100 alunos selecionados para o programa Ganhando o Mundo do Paraná. A estudante pertence ao do Colégio Estadual do Campo de Calógeras, município de Arapoti.

Em entrevista para a Folha, Hasya contou qual foi a sensação de descobrir sua aprovação. “Na verdade, fiz a inscrição na ‘brincadeira’, só por fazer, achava impossível passar na última fase, mesmo sendo estudiosa e muito sonhadora. Achava muito concorrido estar entre os 100 selecionados. Para mim, foi uma tremenda surpresa, mas assim que passei na primeira fase a felicidade tomou conta, fiquei sem acreditar que tudo aquilo estava acontecendo”, conta.

A estudante conta também sobre a vibração dos pais e professores quando souberam de sua aprovação. “Minha mãe ficou extremamente feliz, desde que contei que fiz a inscrição ela teve certeza que eu passaria, acreditou muito em mim, então apesar da preocupação de toda mãe foi uma felicidade só. Meus professores também me apoiaram muito, vibraram junto comigo e me falaram muitas coisas positivas, foram incríveis”, disse.

Hasya frisa que durante todo o processo de seleção sempre pode contar com auxílio e suporte da escola. “Tive muita ajuda da escola e total apoio após a primeira seleção. Sem contar que o motivo de ter passado é pelo ensino de meus professores, recebi muita atenção de minha pedagoga também, todos foram importantes nesse processo”, explica.

O propósito principal do programa é oferecer aos estudantes a vivência no exterior, proporcionar a prática da língua inglesa, desenvolvimento de autonomia, além da ampliação dos repertórios culturais e acadêmicos. “Penso que essa experiência será incrível, com certeza muito mais do que eu possa imaginar. Creio que irá acrescentar muito culturalmente, já na questão do inglês acredito que tudo será novidade, espero mudar para melhor com isso, podendo ajudar outros. Espero também que isso inspire outros a verem que sonhos se realizam, suponho que viver no exterior vai me ensinar diversas coisa, será uma experiência única”, vibra Hasya.

O NRE parabeniza a aluna, familiares, direção, equipe pedagógica, administrativa, professores e todos os envolvidos direta ou indiretamente para o sucesso da estudante. “A aprovação dela traz uma grande alegria para nosso Núcleo, é fruto de sua dedicação, do trabalho da equipe do Colégio Estadual do Campo de Calógeras o qual tem procurado atender casa dia melhor seus alunos, em parceria com as famílias. Essa conquista é sinônimo de que estamos no caminho certo, proporcionando aos nossos estudantes novas oportunidades dentro da Educação, que vão para além dela, transformando a vida deles e de suas famílias”, comemora Joaquim Gabriel Faustinoni, Chefe do Núcleo Regional de Wenceslau Braz.

GANHANDO O MUNDO

Ganhando o Mundo é um programa de intercâmbio criado pelo Governo do Estado do Paraná e pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) em parceria com os Núcleos Regionais de Educação que ofertará 100 vagas para os alunos do ensino médio de escolas públicas estudarem em outro país. A viagem terá a duração de um semestre letivo, conforme calendário do Canadá (destino do intercâmbio). Os estudantes serão matriculados em instituições de ensino, em série equivalente ao Ensino Médio do Brasil.

O objetivo em geral do programa é ampliar o repertório cultural e acadêmico, permitir a vivência e experiência na realidade de outros países, consolidar uma rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná e potencializar o desenvolvimento da autonomia, bem como aperfeiçoar o idioma da Língua Inglesa.