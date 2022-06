Programa Carretas do Conhecimento forma mais uma turma em Pontal do Paraná

O programa Carretas do Conhecimento, do Governo do Estado, formou mais uma turma nesta quinta-feira (2). Desta vez, receberam o certificado 35 alunos do curso de Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado, que participaram das atividades em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. O projeto faz parte do programa Paraná Competitivo, do Governo do Estado, promovido pela Secretaria da Justiça Família e Trabalho (Sejuf), em parceria com o Grupo Volkswagen, Fundação Volkswagen e Senai.

“Investir em programas de qualificação profissional, como esse das Carretas do Conhecimento, é o que vai nos permitir melhorar os nossos já ótimos índices de empregabilidade” afirmou o secretário da Sejuf, Rogério Carboni. “Somos o estado que mais realiza intermediação de mão de obra em diálogo com o setor produtivo, e o quarto no ranking de geração de empregos. É a marca do governo Carlos Massa Ratinho Júnior”, complementou.

O Curso de Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado é especialmente direcionado aos municípios do Litoral, já que está entre as regiões com maior demanda por mão de obra, devido às altas temperaturas.

Para o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenez, a presença constante das Carretas do Conhecimento tem contribuído muito no processo de preparação dos jovens da comunidade. “Somos gratos por esse olhar especial dado a Pontal do Paraná, promovendo esses cursos do projeto Carretas do Conhecimento no nosso município. Estas iniciativas têm ajudado os nossos jovens a conseguir melhores oportunidades de colocação no mercado de trabalho”.

PROJETO –As Carretas do Conhecimento são unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e infraestrutura para promover formação profissional e geração de emprego. Desde 2019, o programa já ofereceu mais de 8 mil vagas no Paraná. Neste ano, os cursos começaram em abril, com investimento previsto de R$ 2 milhões apenas para essa nova fase.

Na edição de 2022 são oferecidas 2.292 vagas, distribuídas em 26 turmas, em 55 cidades do Paraná. Os cursos duram cerca de um mês (para carga de 80h), são realizados nos períodos manhã, tarde e noite, e as turmas têm de 16 a 20 alunos, a depender do curso. As inscrições são feitas nas Agências do Trabalhador. Mais informações AQUI .