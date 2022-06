UEM vai abrir em junho as inscrições para bolsa-monitoria e bolsa-ensino

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) vai abrir inscrições para duas modalidades de bolsas oferecidas a estudantes dos cursos de graduação da UEM, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Ensino (PEN), por meio da Diretoria de Ensino de Graduação (DEG).

A partir de 20 de junho, será iniciado o prazo aos interessados em concorrer a uma das vagas do Programa Monitoria, com data limite em 1º de julho.

São bolsas concedidas com o objetivo principal de estimular a iniciação à docência, de forma a contribuir com a formação de recursos humanos para o ensino. As inscrições devem ser feitas nas secretarias dos departamentos, por e-mail ou outro sistema eletrônico, enviada às respectivas secretarias mediante o preenchimento de formulário próprio de requerimento.

A seleção para definir quais estudantes darão monitoria ocorrerá de 5 a 13 de julho e a divulgação do resultado final será no dia 15 de julho, em edital.

No ato da admissão, quem for convocado assinará Termo de Compromisso com a instituição, sem qualquer vínculo empregatício, para desenvolver as atividades a partir de 18 de julho.

Serão 12 horas de atividades semanais, com a orientação de um professor. O pagamento mensal, em forma de bolsa acadêmica, ocorrerá até o final do ano civil, ou seja, dezembro de 2022. Dúvidas podem ser sanadas por meio do Edital nº 001/2022 – DEG , com instruções.

O valor da bolsa-auxílio, nas duas modalidade, é de R$ 240 mensais.

BOLSA-ENSINO– De 11 a 21 de julho serão aceitas inscrições para o Programa de Bolsa-Ensino de 2022 destinada a acadêmicos participantes de projetos de ensino da UEM, conforme a Resolução nº 032/17-CEP.

As inscrições deverão ser encaminhadas à DEG por meio do e-mail [email protected], em requerimento próprio, devendo ser anexado o histórico escolar. Cada coordenador poderá efetuar no máximo duas inscrições por projeto.

A diretoria esclarece que as assinaturas do estudante e da coordenação do projeto no requerimento são obrigatórias. O requerimento de inscrição deve conter o título do projeto e o número do processo.

O resultado final vai ser homologado no dia 26 de julho em edital específico. Os alunos selecionados serão convocados por e-mail institucional para assinarem o Termo de Compromisso, com início das atividades previsto para 1º de agosto. As bolsas serão pagas a partir de agosto até o final do ano civil vigente, dezembro próximo. Outras informações estão no Edital nº 002/2022 – DEG .