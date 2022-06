Prazo do pedido de isenção ou desconto no próximo vestibular da UEL começa na segunda

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulga aos candidatos do Vestibular 2023 a instrução de serviço que define regras de isenção ou desconto de 30% ou 50% na taxa de inscrição. Neste ano, podem participar do processo os estudantes que frequentaram o Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo na rede pública de ensino, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ou que foram bolsistas da rede privada de ensino, com bolsa integral. O prazo de solicitação será nos meses de junho e julho, com abertura na próxima segunda-feira (6).

Conforme Instrução de Serviço Conjunta Sebec/Cops/Proaf N° 001/2022 , os candidatos têm duas modalidades de inscrição: pelo Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico ou por Análise Socioeconômica, realizada pelo Serviço de Bem Estar à Comunidade (SEBEC).

Na última edição do Vestibular, foram beneficiados 1.524 candidatos com isenção ou desconto no preço público de inscrição. Pelo NIS, foram 1.156 candidatos isentos. Já o processo de seleção socioeconômica do SEBEC concedeu isenção a 352 candidatos e desconto de 50% para outros 16.

ISENÇÃO PELO NIS– O prazo de solicitação de isenção pelo Número de Identificação Social (NIS) será de 6 a 30 de junho. O formulário estará disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) . Como critério, os candidatos devem estar com o NIS atualizado.

O resultado preliminar será divulgado em 4 de julho, com abertura, na sequência, do período para recursos. No dia 8 de julho será publicado o resultado final, na página da Cops.

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA– Caso os candidatos não tenham o NIS, podem fazer a solicitação por análise socioeconômica do SEBEC no período de 11 a 15 de julho. Os estudantes deverão preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site da Cops e enviar os documentos exigidos, no formato JPG, PDF ou PNG.

Nessa análise, a isenção ou desconto será baseada na renda per capita da família. Até R$ 1.212,00, os candidatos conseguem isenção total da taxa. Com renda de até R$ 1.818,00, é possível desconto de 50%. Até R$ 2.424,00, o desconto será de 30%.

Conforme a instrução de serviço, no dia 12 de agosto será divulgado o resultado preliminar da análise. Os candidatos terão período para entrar com recursos e, dia 22 de agosto, será publicado o resultado final nos sites da Cops e do Sebec.

VESTIBULAR 2023– Após o resultado de ambas as modalidades, os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer a inscrição no Vestibular UEL 2023 para garantir a participação no processo seletivo. O prazo para inscrição será de 25 de agosto a 10 de outubro, sendo as provas aplicadas em duas fases: dia 5 de março (1ª fase) e dias 2, 3 e 4 de abril (2ª fase). Conforme definição do Conselho de Administração (CA) em abril deste ano, o preço público de inscrição será de R$ 167,00.