Semana do Meio Ambiente reúne estudantes em palestra sobre cuidado a animais silvestres

O Instituto Água e Terra (IAT) promoveu nesta semana, em Cascavel, uma palestra para aproximadamente 50 estudantes das áreas de Biologia, Medicina Veterinária e Zootecnia, com o objetivo de sensibilizar os futuros profissionais a se tornarem integrantes do Programa de Voluntariado para Cuidados e Reabilitação Intensiva de Animais Silvestres (Cria) . Ela foi ministrada pelas biólogas Tauane Ribeiro e Amanda Scheffer Beltramin, na Univel Centro Universitário.

A proposta do IAT é expandir essas palestras para que o Estado tenha pessoas capacitadas para atender as ocorrências da fauna vitimada. O evento integra as atividades da Semana do Meio Ambiente, com programações voltadas à promoção da educação ambiental até o próximo dia 09.

O Cria é uma iniciativa inovadora, em que os participantes recebem animais silvestres, principalmente filhotes, em casa, e cuidam deles até que estejam aptos a retornar à natureza. Neste ano, o programa ganhou espaço na página de cursos da Escola de Gestão do Paraná.

De acordo com a gerente de Biodiversidade do IAT, Patricia Calderari, as palestras são fundamentais para explicar que além de ser necessário realizar um curso desenvolvido pelo Instituto, é necessário se cadastrar no site do órgão ambiental, para se tornar efetivamente um “cuidador”.

“Com o curso via Escola de Gestão, as pessoas podem se inscrever a qualquer momento. E essa capacitação é pré-requisito para se tornar um voluntário”, disse a gerente.

A capacitação foi desenvolvida em parceria entre o IAT e a Escola de Gestão, com apoio do Centro de Atendimento à Fauna Silvestre (CAFS) de Curitiba. Ela é ofertada para estudantes e profissionais da área ambiental que atuam com fauna silvestre (Biologia, Medicina Veterinária e Zootecnia).

O programa não trata da adoção de animais silvestres. O objetivo é instruir estudantes e profissionais da área ambiental sobre os cuidados com os animais, preocupando-se com o retorno deles ao ambiente natural, após um tratamento de maneira adequada.

As inscrições de voluntariado podem ser feitas no site da Escola de Gestão do Paraná , no eixo Agricultura e Meio Ambiente. O nome do curso é “Cuidados básicos com fauna silvestre: uma preparação para o programa Cria”. É gratuito e na modalidade de Ensino a Distância (EAD). Para a capacitação, basta se inscrever AQUI .

Após concluir a capacitação, é preciso baixar e salvar o certificado de conclusão. Também é preciso separar a carteira de vacinação, ir ao posto de saúde mais próximo e pegar uma Declaração de Vacinação. A imunização é importante contra a febre amarela e tétano atualizada (no caso, é a vacina chamada Dupla adulto, ou DT, que precisa de reforço a cada 10 anos).

Para efetivamente se tornar regularizado para o programa, é preciso baixar no site do IAT o Termo de Adesão e se inscrever por este link . O IAT analisa a documentação apresentada e, se estiver tudo certo, o interessado é informado e passa a integrar o banco de voluntários para cuidados com fauna, sendo acionado quando necessário.