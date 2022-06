Unicentro inaugura curso de pós-graduação em Gestão de Ambientes de Inovação

A Universidade Estadual do Centro-Oeste ( Unicentro ) promoveu nesta semana a aula inaugural do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Ambientes Promotores de Inovação (Gapi), vinculado ao programa de Residência Técnica (Restec). Ele busca formar gestores para o trabalho em ambientes de inovação, além de capacitar os participantes para a liderança.

A Restec/Gapi é resultado de uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), por meio do Sistema Estadual de Parques Tecnológicos do Paraná (Separtec).

Os 44 residentes selecionados receberão capacitação teórica e desenvolverão atividades práticas em diferentes órgãos públicos do Paraná. Além deles, fazem o curso de especialização 40 servidores estaduais e 60 agentes do ecossistema de inovação do Paraná.

“A inovação é extremamente estratégica para o desenvolvimento. Não apenas nos negócios, também é necessário pensar na inovação social. Cabe à universidade e ao governo oferecer ferramentas para que a sociedade, efetivamente, possa se desenvolver. Precisamos fazer uma inovação que inclua a todos”, afirmou o coordenador estadual do Sistema Estadual de Parques Tecnológicos e coordenador da Restec/GAPI, José Maurino de Oliveira Martins.

A aula inaugural contou com a participação do diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Eduardo Garrido, que apresentou o parque, suas ações, pesquisas e projetos, e mostrou também os planos de crescimento em âmbito nacional nas áreas de alcance do parque.

“Esses ecossistemas são fundamentais para que, principalmente, os nossos jovens sejam estimulados ao empreendedorismo e inovação. O trabalho em rede faz com que nós possamos avançar mais rápido”, disse.

A aula foi transmitida pelo canal da Universidade Virtual do Paraná no YouTube e está disponível para acesso.

PRESENÇAS– O evento contou com a participação do superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona; do reitor da Unicentro, Fabio Hernandes; do coordenador da Residência Técnica, José Maurino de Oliveira Martins; da coordenadora administrativa do curso, professora Sandra Mara Andrade; do coordenador pedagógico, professor Zaki Akel Sobrinho.