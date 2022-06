Estado avança em plano sobre as drogas e premia iniciativas de jovens contra consumo

Nesta semana aconteceu em Curitiba a I Conferência Estadual de Políticas Sobre Drogas no Paraná, que debateu a criação do Plano Estadual de Políticas sobre Drogas. O encontro ocorreu na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e foi organizado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado, por meio do Núcleo Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (NEPSD).

O evento ainda marcou a abertura da campanha Junho Paraná Sem Drogas e foi palco da divulgação e premiação aos primeiros colocados do Concurso Estadual de Produção de Material Audiovisual Sobre Drogas.

O delegado Renato Bastos Figueiroa, coordenador do NEPSD, ressaltou que o grande objetivo é a consolidação do plano. “Ele está em construção há algum tempo e é o maior compromisso que um Governo pode fazer pela população porque colocará no papel as obrigações relacionadas ao tema. Nesta conferência, demos voz à sociedade civil para que ela contribua com o projeto”, destacou.

O "Plano Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas: desafios e perspectivas” aponta metas objetivas a serem atingidas pelo Governo Estadual e toda a população. O documento será composto por objetivos, ações, indicadores, parceiros e prazos.

Uma série de órgãos públicos, ligados à educação, saúde, segurança, justiça, cultura, esporte, educação e assistência social, participam do projeto. Segundo o coordenador do NEPSD, o documento já tramitou em todas as secretarias estaduais envolvidas. “Nosso objetivo é criar um novo paradigma para as políticas públicas estaduais sobre drogas, de forma indiscriminada, mas com um olhar específico aos grupos mais vulneráveis. Para isso, adotamos como eixo fundamental a consolidação dos direitos do cidadão”, disse.

Dentre os objetivos também estão a indicação de prioridades de atuação do Poder Público na consecução do tema e o fortalecimento da relação entre Governo e sociedade civil.

“Somos todos protagonistas da política pública sobre drogas”, declarou o presidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas, Luis Carlos Hauer. “Certa vez, uma pessoa me falou que apenas poderemos construir algo se debatermos, discutirmos e aceitarmos outras ideias. E somente assim poderemos criar uma base sólida, que sustente todo o projeto social. Seu nome, Frei Chico. E é para isso que estamos aqui, para construir uma política social sobre drogas, que seja mais digna, humana, com equidade e justa”.

INTERDISCIPLINARIDADE– Para a subprocuradora geral de Justiça, Samia Saad Galloti Bonavides, é necessário apontar mais políticas preventivas. “Esta é uma problemática interseccional, transversal e complexa, que passa por questões como pobreza e vulnerabilidade social. As famílias envolvidas precisam de suporte psicológico, médico e ainda em outros aspectos, como saúde e saúde pública, moradia e educação”, disse.

A juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Fabiane Pieruccini, que participou do evento em nome do presidente do TJPR, desembargador José Laurindo de Souza Netto, destacou a participação de vários órgãos como essencial para a redução de danos.

“Precisamos de uma política que cuide das pessoas, de todas as que estão envolvidas nessa dinâmica da drogadição, que não é só o usuário, mas a comunidade ao seu redor. Este é o caminho certeiro”, afirmou. “Enquanto estivermos com foco na justiça, um olhar desconectado do ser humano, da polícia ou mesmo da saúde, não haverá evolução”.

CONCURSO DE VÍDEOS– No mesmo evento, professores, diretores e dez alunos de dois colégios, um público e um privado, foram premiados no Concurso Estadual de Produção de Material Audiovisual Sobre Drogas. O certame atende a Lei Estadual nº. 19.068, de 05 de Julho de 2017, que impõe às empresas de cinema a divulgação de informes publicitários de esclarecimentos sobre os malefícios do consumo de drogas ilícitas para toda a sociedade.

Durante todo o mês de junho, todas as sessões nas salas de cinema do Paraná exibirão o vídeo dos dois colégios: Colégio Estadual Senador Correia, de Ponta Grossa, e Sesi, de São José dos Pinhais.

Em parceria com a Receita Federal, os adolescentes foram presenteados com videogames, tablets e outros presentes. Na categoria “instituição de ensino público”, venceram os alunos Alexandre Aurélio Barbosa, Mainara Cristina Schroeder, Nicolly Emanuely Veiga dos Santos, Russel Aslan e Vitor Henrique Schastalo, de Ponta Grossa.

“Descobrimos muita coisa que não sabíamos. Recebemos um conhecimento muito grande e fizemos até entrevistas para entender como é a vida de uma pessoa dependente de drogas. No curta, mostramos que a droga causa um colapso na vida da pessoa, é um alerta”, contou Mainara, do terceiro ano do ensino médio.

Já na categoria “instituição de ensino privado”, foram premiados os alunos João Aiub Ribeiro, Matheus Eduardo Ribas, Natalia Soltovski, Nicolly Peixoto Pietrovski e Yago Barreto da Costa. “Montamos um grupo com estudantes dos três anos do ensino médio e foi muito interessante entender a visão de cada um em relação às drogas”, contou João Ribeiro, que estava no terceiro ano na época da produção do vídeo e hoje cursa Engenharia de Software.

PRESENÇAS– Além dos já citados, compuseram a mesa diretiva na abertura do evento, o secretário estadual da Saúde, César Augusto Neves Luiz; o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni; o procurador da Fazenda Nacional, Luiz Roberto Beggiora; a Defensora Pública Andreza Lima de Menezes; o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, perito Luiz Rodrigo Grochoki; o comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), major Ricardo da Costa, representando o Comando da Polícia Militar do Estado; e o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, coronel Péricles de Matos.