Governo entrega mais um Parque Urbano, o primeiro a incluir o projeto Poliniza Paraná

O Governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira (02) o quarto Parque Urbano do Estado e o primeiro a contar com o Poliniza Paraná. A área fica no município de São João, no Sudoeste, cidade na qual surgiu a inspiração para o projeto que prevê a criação de abelhas nativas sem ferrão em colmeias instaladas nos parques.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Everton Souza, fez a entrega. O evento também contou com a participação dos alunos do 3º ano da Escola Municipal Castro Alves que, em 2019, escreveram uma carta à Secretaria solicitando a proteção das abelhas, em função de sua importância na manutenção da biodiversidade.

As abelhas promovem a polinização de muitas espécies da flora e produzem o mel, duas ações que representam a funcionalidade e os benefícios para a natureza e para os seres humanos. Elas são responsáveis por polinizar cerca de 70% das plantas agrícolas.

Com a expertise do projeto já executado pela Prefeitura de Curitiba, através dos Jardins de Mel, o Governo do Estado busca expandir a instalação de colmeias para criação de abelhas nativas sem ferrão aos Parques Urbanos – 23 prefeituras já aderiram ao projeto e há previsão de mais 18 até o momento.

“Em São João, entregamos o primeiro Parque Urbano integrado com o Poliniza Paraná. Fizemos questão de render uma homenagem aos alunos e ao corpo docente, que enviaram uma carta à Secretaria, pedindo para proteger as abelhas e respeitar esse serviço ambiental que elas exercem”, destacou Souza.

As abelhas auxiliam na produção de cerca de 90% dos alimentos no mundo. Cerca de 100 espécies sem ferrão que ocorrem no Brasil estão em risco de extinção. A estimativa é que aproximadamente 90% foram eliminadas devido a ações humanas.

“Se as abelhas forem extintas podemos não sobreviver também. Só temos frutos bons por causa delas, pois fazem a polinização. Estamos contentes em saber que a nossa carta foi lida e que isso agora vai se estender para o Estado todo”, destacou a aluna Eduarda Letícia Fraga da Silva, que participou da construção da carta.

De acordo com a professora que coordenou o projeto, Ivonete Dias de Castro, a proposta era sensibilizar os alunos, mas novas ideias foram surgindo. “Eles foram se tornando ativos e isso resultou em uma carta endereçada ao secretário da pasta ambiental. Acredito que cada aluno que contribuiu com esse projeto será um cidadão consciente e crítico de que todos nós precisamos cuidar do meio ambiente onde estamos inseridos”, disse.

Os alunos da Escola Municipal Castro Alves também receberam a cartilha “ Mila e as abelhas nativas sem ferrão ”, elaborada pela Sedest. A personagem Mila é uma garotinha que adora animais e vive inúmeras aventuras com eles. Ela faz parte de uma coleção que tem o objetivo de promover a educação ambiental. Para visualizar todas as versões, clique AQUI .

SÃO JOÃO– O Poliniza Paraná está inserido no Parque Urbano da cidade, em um terreno que integra o Parque Ambiental Antônio Gasparetto. Havia risco de danos à área devido ao processo de erosão. Hoje, após os investimentos de R$ 492,8 mil liberados pelo Instituto Água e Terra (IAT), o espaço na Rua das Hortências com a Rua São Francisco se tornou palco da sustentabilidade, somando 59 mil metros quadrados.

“Além do parque ambiental, temos as abelhas e uma estrutura para os moradores, como o clube de idosos e o centro de eventos”, destacou o prefeito em exercício de São João, Valdir Wiesenhüter.

Na área foram construídos playground; pista de caminhada; quadra de esportes; academia ao ar livre e áreas de promoção à educação ambiental.

POLINIZA – As cidades que já aderiram ao projeto são Andirá, Arapongas, Assaí, Califórnia, Cambará, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Flor da Serra do Sul, Maringá, Marquinho, Moreira Sales, Quatiguá, Querência do Norte, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz do Monte Castelo, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São João, e Sapopema, Kaloré, Marumbi e Corumbataí do Sul.

Ampére, Quatro Barras, Cidade Gaúcha, Itaguajé, Janiópolis, Campina da Lagoa, Diamante do Norte, Nova Londrina, São João do Ivaí, Boa Vista do São Roque, Brasilândia do Sul, Formosa do Oeste, Jardim Olinda, Mangueirinha, Santa Mônica, São Tomé, Tapejara e Umuarama estão em processo de inclusão no programa.

PARQUES URBANOS– Revitalizar áreas com problemas de erosão é o objetivo principal do projeto Parques Urbanos, da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT). Serão 63 parques em 60 municípios, com investimento total de R$ 72 milhões. Atualmente, oito espaços estão em fase final de implantação, quatro já foram inaugurados (Araruna, Maringá, Guaíra e São João), 34 estão em execução e 17 em fase de licitação.

Os Parques Urbanos são espaços que, após as obras de contenção de erosão, se tornam locais de lazer para os moradores e, também, atrativos turísticos. Uma das características comuns às áreas é a presença de recursos hídricos, o que aponta para a existência de Áreas de Preservação Permanente Ecológica (APP). Além de infraestrutura para atender aos moradores, os locais são reflorestados com árvores nativas.