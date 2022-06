Colisão com caminhão deixa Uno destruído na PR-092 em Siqueira Campos

Um motorista levou um grande susto e sobreviveu por milagre após se envolver em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (01) em Siqueira Campos.

De acordo com informações do radilista Claret Coutinho, o acidente aconteceu na PR-092 no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos no local conhecido como “Ponte Nova”. O condutor de um automóvel Fiat Uno transitava pela rodovia quando acabou se envolvendo em uma colisão lateral com um caminhão Mercedes Benz. Com o impacto, a lateral esquerda do veículo ficou destruída.

Apesar do susto, felizmente o motorista do carro não teve ferimentos, assim como o condutor do caminhão também não se feriu. Eles receberam atendimento da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram liberados no local.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos também esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.