Jacarezinho realiza projeto que distribui mudas de árvores em troca de agasalhos

A prefeitura de Jacarezinho, através do departamento de Meio Ambiente promove uma campanha de troca de agasalhos por muda de árvores.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar uma importante quantidade de agasalhos, que posteriormente serão distribuídos a famílias carentes do município, e também garantir o plantio de mais mudas em toda cidade, representando assim um importante reforço ao meio ambiente.

Equipe responsável está hoje, quinta-feira (02), na Escola Municipal Vera Cecília Lamim realizando a arrecadação e distribuição, enquanto na próxima terça-feira (07), o ponto da campanha será na Escola Municipal Arlindo Bessa. “Essa é uma campanha que estamos concretizando para a semana do meio ambiente, tendo em vista o período do inverno. Pensamos em uma forma de arrecadar agasalhos e também distribuir mudas nativas para que as crianças possam fazer o plantio, ajudando ambas as causas”, disse Ana Carolina xxx, diretora de Meio Ambiente.

O objetivo é arrecadar peças adequadas à estação e às baixas temperaturas do nosso inverno, como calças, casacos, blusões, calçados fechados, mantas, luvas, meias, toucas, cobertores e edredons em bom estado de uso. “O projeto tem grande importância socioambiental, pois fortalece ações sociais, como a campanha do agasalho, e também promove uma integração entre a comunidade escolar com o meio ambiente, considerando a importância do desenvolvimento de responsabilidades ambientais com os alunos desde a pré-escola”, explica Ana Carolina.