Menor de idade capota carro e vai parar no hospital

Uma atitude imprudente por pouco não terminou em tragédia no fim da madrugada desta quinta-feira (02) em Joaquim Távora.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, dois jovens se envolveram em um acidente registrado na rodovia PR-218 no trecho que liga Joaquim Távora a Guarpirama. O condutor do veículo seria um menor de idade que, consequentemente, não possui CNH. Após o capotamento, o adolescente de 17 anos que estava na direção sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital de Joaquim Távora para receber atendimento médico. Já o carona, um jovem de 18 anos, não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.