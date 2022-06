Siqueira Campos ultrapassa 300 casos ativos de Covid-19

Depois de um respiro com o afrouxamento das restrições sanitárias, o município de Siqueira Campos apresenta uma nova alta nos casos de Covid-19. Os números subiram em janeiro, com a maior circulação de pessoas nas festas de fim de ano, caíram em março e, agora, voltam a crescer.

De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura municipal, somente nesta quarta-feira (01), foram registrados 139 novos casos do vírus, totalizando 346 positivados. Além disso, de acordo com informações do radialista Claret Coutinho, um paciente encontra-se internado na SCM Siqueira Campos.

Diante dos números, as autoridades do município se manifestaram em relação à situação. “Nos últimos dias houve um aumento exagerado do número de casos de Covid em toda região, em Siqueira Campos não é diferente. Mas agora é hora de se prevenir, a prevenção é a única forma de conter o alastramento do vírus. Voltem a usar mascara, sabemos que não é mais obrigatório, mas você usando irá se proteger e proteger quem está ao seu redor. Use também o álcool em gel nas mãos e evite locais com aglomerações”, disse o prefeito, Luiz Henrique Germano em pronunciamento.

O vice-prefeito Paulo Leite também fez seu apelo para a população. “Com esse grande número de casos, aproximadamente 400 já, voltamos a fazer a recomendação, não uma obrigatoriedade, mas recomendação do uso de máscara. Isso vem no sentido de que, 400 pessoas que estejam por aí com o vírus e em circulação, podem transmitir para muito mais pessoas, e essa quantidade alta de contaminados faz com que todo o sistema de saúde entre em colapso. Esse é o momento de trabalharmos para conter o vírus” disse Paulo.

A equipe de saúde do município reforça também para que a população continue cumprindo o ciclo vacinal. Quem tomou a primeira dose deve retornar para a segunda aplicação e em seguida para a dose de reforço, assim como quem tomou a segunda dose não deve desconsiderar a terceira aplicação e as seguintes que podem chegar a vir.