Programa Carretas do Conhecimento forma mais 221 pessoas em Curitiba

Nesta terça-feira (31), 221 alunos de cursos ofertados no programa Carretas do Conhecimento receberam seus diplomas. Eles integraram sete turmas de qualificação profissional em Mecânica de Automóveis, Eletricidade Automotiva, Panificação, Corte e Costura, Mecânica Industrial e Pacote Office.

O projeto faz parte do programa Paraná Competitivo, do Governo do Estado, promovido pela Secretaria da Justiça Família e Trabalho (Sejuf), em parceria com o Senai-PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Fundação Volkswagen.

“Investir em programas de qualificação profissional, como as Carretas do Conhecimento e o Recomeça Paraná, é o que vai permitir melhorar os nossos já ótimos índices de empregabilidade. Somos o Estado que mais realiza intermediação de mão de obra em diálogo com o setor produtivo, e o quarto no ranking de geração de empregos. É a marca do governo Carlos Massa Ratinho Junior”, afirmou o secretário Rogério Carboni.

O evento aconteceu nos auditórios do Centro de Educação Profissional do Sistema Fiep, na Capital, e contou com a presença da primeira-dama do Paraná e presidente do Conselho Estadual de Ação Solidária, Luciana Saito Massa.

Ela destacou a quantidade de formandas. Das 221 pessoas que concluíram os cursos, 121 são mulheres, maioria na cerimônia. “Eu vejo que a mulher mostrou que tem uma força interior, que tem um grande potencial para mudar a sua própria realidade, que tem essa capacidade. Fico muito feliz de chegar aqui e ver esse auditório lotado de mulheres”, destacou a primeira-dama.

“Eu quero agradecer ao governador Ratinho Junior pelo apoio dado à Curitiba, viabilizando esses cursos que têm ajudado os nossos jovens a ter oportunidade”, disse o vice-prefeito Eduardo Pimentel. “Muitas vezes nós temos as vagas, as empresas dando oportunidade, e não temos pessoas qualificadas. A Carreta do Conhecimento tem feito isso, qualificando os jovens da nossa cidade e dando oportunidade de trabalho”.

Everson Buch, coordenador de Ações Móveis do Senai-PR, disse que a entrega dos diplomas traz a sensação do dever cumprido. “É um momento especial em que a gente concretiza todo um trabalho que foi realizado juntamente com a Sejuf, com a Volkswagen e o Senai, que executou toda essa formação para esses alunos, e agora vai entregar para eles o certificado, em mãos, para que eles possam sair daqui e em busca do sonhado emprego, de uma nova oportunidade de trabalho”, afirmou.

Na edição de 2022, o projeto Carretas do Conhecimento oferece 2.292 vagas, distribuídas em 126 turmas, em 55 cidades do Paraná. Os cursos duram cerca de um mês (80h), são realizados nos períodos manhã, tarde e noite, e as turmas têm de 16 a 20 alunos, a depender do curso. As inscrições são feitas nas Agências do Trabalhador. Mais informações AQUI .

PROJETO – As Carretas do Conhecimento são unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e infraestrutura para promover formação profissional e geração de emprego. Desde 2019, o programa já ofereceu mais de 8 mil vagas no Paraná. Neste ano, os cursos começaram em abril, com investimento previsto de R$ 2 milhões apenas para essa nova fase.