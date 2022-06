Sebrae promove curso sobre compras públicas em Siqueira Campos

A Sala do Empreendedor de Siqueira Campos, em parceria com o SEBRAE, promoveu na noite da última segunda-feira (30) um curso sobre compras governamentais. Participaram do treinamento 23 alunos entre empresários e universitários do município.

O treinamento aconteceu as 19h00 na Universidade Aberta do Brasil. A capacitação foi ministrada pelo consultor do Sebrae Marcio Anderson Araúdo e, durante o curso, os participantes aprenderam sobre os conceitos gerais da Lei de Licitações, suas fases, modalidades e eventuais problemas e/ou riscos que podem ocorrer durante os trâmites.

O programa de capacitação na área faz parte de uma ação da prefeitura de Siqueira Campos que tem como objetivo incentivar os micros e pequenos empresários a participarem de licitações no município e na região, fazendo com que os recursos destes trâmites permaneçam na cidade movimentando a economia local, além de gerar emprego e renda para os siqueirenses.