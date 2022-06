Homem é detido após ameaçar esposa com espingarda em Siqueira Campos

Mais um caso de violência doméstica com a ameaça de morte tendo como vítima uma mulher foi registrado no município de Siqueira Campos. Desta vez, a situação aconteceu na noite desta terça-feira (31).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 22h30 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher foi até um posto de combustíveis situado as margens da PR-092 pedindo socorro, pois seu marido estava lhe ameaçando com uma arma. Diante do chamado, os policiais foram até o estabelecimento para averiguar a situação.

Em contato com a vítima, esta passou a relatar que o marido pegou uma arma e começou a lhe ameaçar sendo que, há alguns dias atrás, também lhe agrediu. Com isso, a mulher, temendo por sua vida, decidiu sair em busca de ajuda. Os policiais então foram até a casa da vítima onde, através da sombra, foi possível verificar que o homem segurava uma espingarda. Ele não resistiu a abordagem e largou a arma. A equipe constatou se tratar de uma espingarda de chumbo modificada para calibre 22. Indagado sobre a origem da arma, disse ter comprado de um caminhoneiro.

Frente aos fatos, o casal foi encaminhado juntamente com a arma apreendida até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Este é o segundo caso de violência contra mulher registrado no município em um intervalo de poucas horas. Na noite do domingo (29), um agressor foi preso após ameaçar a companheira de morte com uma faca e dar um soco no rosto da mulher.