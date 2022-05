Recursos do Estado ajudam quase seis mil famílias a comprar casa na Região Metropolitana de Curitiba

Os custos de entrada a serem pagos no início de financiamentos imobiliários são um dos principais entraves para que famílias de menor renda saiam do aluguel e adquiram um imóvel próprio. Para atender este público, o Governo do Estado criou o programa Casa Fácil Paraná, por meio do qual já liberou R$ 86,6 milhões em subsídios na Região Metropolitana de Curitiba.

O dinheiro está sendo utilizado para custear R$ 15 mil do valor de entrada de imóveis financiados pela Caixa Econômica. Os recursos estão disponíveis em empreendimentos construídos pela iniciativa privada e aprovados pelo banco para famílias com renda mensal de até três salários-mínimos.

A aprovação depende da análise técnica da Cohapar e de crédito da Caixa. Além dos recursos estaduais, os projetos também contam com descontos do governo federal.

Até o momento, 5.776 imóveis entraram no programa em Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Lapa, Pinhais, Rio Negro e São José dos Pinhais. A lista com todos os empreendimentos em cada município está disponível no site da Cohapar , onde também é possível solicitar a adesão ao programa e receber notificações sobre novos projetos.

Campo Largo, por exemplo, já recebeu R$ 27,7 milhões em subsídios. De acordo com o prefeito Maurício Rivabem, os investimentos em habitação provocam efeitos sociais e econômicos.

“A gente tem que agradecer muito o Governo do Estado, porque esse programa dá dignidade a pessoas que não têm condições de dar uma entrada alta para a compra da sua casa própria”, declara. “Com esse estímulo financeiro, que dá condições das pessoas morarem com dignidade, a cidade cresce e se desenvolve”.

CASA FÁCIL– Criado em 2021 com a meta de atender 30 mil famílias com subsídios habitacionais, o programa já liberou recursos para quase 22 mil imóveis até o momento. O dinheiro é repassado pela Cohapar ao banco e usado para abatimento direto do valor financiado pelas famílias conforme os contratos são aprovados.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a iniciativa do governo estadual em fornecer contrapartidas financeiras aos projetos federais, em parceria com a iniciativa privada, fizeram com que o Paraná tenha um volume muito maior de investimentos em relação a outros estados.

“É o maior programa do Brasil de construção de casa própria, o que demonstra a organização da Cohapar e a força do Governo do Estado, que tem a preocupação de cuidar das famílias mais humildes com a realização do sonho da casa própria”, afirma o governador. “Também é uma forma de aquecimento da economia, porque quando você constrói uma casa você também gera empregos”.

Para o presidente da Cohapar, Jorge Lange, o Casa Fácil Paraná está alinhado com a política de retomada da economia paranaense em um período de pós-pandemia.

“Através da indústria da construção civil criam-se muitos empregos rapidamente. O valor reservado para o programa, de R$ 450 milhões, vai atrair outros R$ 3 bilhões em investimentos federais e privados e, com isso, gerar até 100 mil empregos diretos e indiretos”, avalia.